Ilva | Taranto volta pagina | Di Maio chiude la gara senza annullarla

Ilva - Bellanova (Pd) vs Palombella (Uilm) : “Di Maio? Mai messo piede a Taranto”. “Sempre presente nella trattativa” : Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Teresa Bellanova, senatrice Pd ed ex viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi-Gentiloni, e Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. Il dibattito è incentrato sulla trattativa Ilva, conclusasi con l’accordo siglato nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il quale è duramente attaccato da Bellanova: “In questo accordo è ...

"I parlamentari M5s che abbiamo eletto a Taranto devono dimettersi". Riondino sull'Ilva si sente tradito : "I parlamerntari M5s che abbiamo eletto a Taranto devono dimettersi". A parlare in una intervista su Repubblica è l'attore Michele Riondino, cresciuto a Taranto, figlio di un ex operaio Ilva. Sull'accordo firmato l'altro giorno sull'Ilva, proprio da Di Maio che a Taranto erfa andato a dire che la fabbrica l'avrebbe chiusa, ha molte cose da dire Riondino: "Quello messo in atto è un vero e proprio tradimento dellepromesse fatte in ...

(VIDEO) Ilva - la gente era la scorta del M5S ma a Taranto non è più così : Solitamente gli esponenti del Movimento 5 Stelle vengono accolti dalla gente con euforia e felicità, cosa che in questo video non avviene Contestazione durissima ai Cinque Stelle, durante il sit in dei cittadini di Taranto per chiedere la chiusura dell’Ilva a poche ora dall’accordo firmato a Palazzo Chigi. La protesta si è concretizzata con un attacco quasi fisico alla parlamentare Rosalba De Giorgi, che si è presentata in piazza ...

Di Maio ok su Ilva ma su reddito di cittadinanza Parla il vescovo di Taranto : Nel 2013 l'arcidiocesi di Taranto ha promosso un grande convegno sul tema di salute, ambiente e lavoro, dove avevo invitato uomini di scienza, del Politecnico di Milano e Torino, che ci avevano ...

Taranto : dopo il sit-in di 24 ore 'non è finita' Cittadini contro l'accordo Ilva : Taranto può e deve proporre un'alternativa all'acciaio sulla quale basare la propria economia. Turismo e settore agro alimentare sono aspetti privilegiati già dalle favorevoli caratteristiche del ...

Taranto - sit-in di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva : Il Movimento 5 Stelle si era sempre espresso a favore della chiusura dell'Ilva di Taranto. Lo aveva dichiarato più volte lo stesso Luigi Di Maio, oggi Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e i candidati di M5S in Puglia ne avevano fatto uno dei principali punti del programma, riuscendo in molti casi a vincere anche grazie a quelle promesse.Il solito Blog delle Stelle, lo scorso 5 maggio, cioè appena quattro mesi fa, scriveva:La ...

Ilva - la base 5 stelle non ci sta. Contestazioni durissime a Taranto : L’Ilva, uno dei temi più spinosi per la classe dirigente. Una sfida anche per il governo giallo-verde ma soprattutto lo è stato e lo è ancora per il Movimento 5 stelle. Perché tutti ricordano le parole di Beppe Grillo, secondo il quale l’intero stabilimento andrebbe chiuso e l’intera area convertita in un qualcosa di diametralmente opposto. Cioè stop all’inquinamento che ha soffocato la città di Taranto e i dintorni ma anche stop a ...

Ilva - la deputata dei 5 Stelle contestata in piazza e scortata dalla polizia a Taranto : Contestazione durissima ai Cinque Stelle, durante il sit in dei cittadini di Taranto per chiedere la chiusura dell'Ilva a poche ora dall'accordo firmato a Palazzo Chigi. La protesta si è concretizzata ...

Ilva - Di Maio : legge speciale per Taranto : 11.54 Sull'Ilva "abbiamo fatto il meglio per favorire l'accordo sindacale. Taranto ha bisogno di una legge speciale per ripartire dopo decenni in cui si è giocato con la vita delle persone e dei lavoratori". Così al Corriere della Sera il ministro dello Sviluppo Di Maio. "La struttura commissariale agirà come un poliziotto ambientale, pronto a intervenire al primo allarme e sempre pronto a vigilare sugli obblighi da rispettare. Gli impegni ...

Ilva - sit-in ambientalista a Taranto : contestato il M5s. La deputata De Giorgi va via scortata dalla polizia : Urla, fischi e striscioni contro l’esponente 5 stelle, la deputata Rosalba De Giorgi, durante il sit-in degli ambientalisti organizzato ieri, proprio nel giorno della firma dell’accordo sull’Ilva, a Taranto. La parlamentare è stata costretta ad andare via scortata dagli agenti di polizia. Cittadini, comitati e associazioni erano scesi in piazza per rivendicare il diritto alla salute e per chiedere la chiusura del sito e la ...

Taranto - sit-in di 24 ore per chiedere la chiusura dell'Ilva : Il Movimento 5 Stelle si era sempre espresso a favore della chiusura dell'Ilva di Taranto. Lo aveva dichiarato più volte lo stesso Luigi Di Maio, oggi Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e i candidati di M5S in Puglia ne avevano fatto uno dei principali punti del programma, riuscendo in molti casi a vincere anche grazie a quelle promesse.Il solito Blog delle Stelle, lo scorso 5 maggio, cioè appena quattro mesi fa, scriveva:La ...

Ilva - a Taranto contestata deputata M5s : “Dovevate chiuderla”. Emiliano : “Non firmo piano ambientale senza garanzie” : L’intesa sulla cessione dell’Ilva raggiunta tra AmInvestco e i sindacati con la mediazione del ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio non fa contenti tutti i tarantini. L’onorevole Rosalba De Giorgi del Movimento Cinque Stelle è stata contestata da un gruppo di manifestanti durante il sit-in di cittadini e associazioni in piazza della Vittoria, a Taranto, organizzato per chiedere il rispetto di quanto annunciato nel contratto di ...

Per l'Ilva di Taranto il giorno della svolta : Teleborsa, - E alla fine la svolta per l'Ilva di Taranto è arrivata. Anche i sindacati hanno detto sì all'accordo faticosamente trovato per l'acciaieria di Taranto per evitare i licenziamenti e ...

Per l'Ilva di Taranto il giorno della svolta : E alla fine la svolta per l'Ilva di Taranto è arrivata. Anche i sindacati hanno detto sì all'accordo faticosamente trovato per l'acciaieria di Taranto per evitare i licenziamenti e riassorbire gli ...