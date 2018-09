Napoli | Hamsik svela i motivi dell’esclusione di Genova | “Ancelotti mi ha chiamato e…”

Napoli - mini-rivoluzione di Ancelotti : fuori Callejon ed Hamsik : Secondo quello che riportano i colleghi di Sky Sport: 'Potrebbero esserci due cambi di formazione contro la Sampdoria, Ancelotti ci sta pensando seriamente. Simone Verdi potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Josè Maria Callejon e ...

Napoli-Sampdoria : contro i blucerchiati possibile ballottaggio Hamsik-Diawara : Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato che vedrà i partenopei sfidare la Sampdoria a Marassi. Una partita che Ancelotti vuole vincere per portare gli azzurri a punteggio pieno dopo le belle vittorie contro Lazio e Milan. Nelle prime due giornate il tecnico ha dimostrato di aver già lasciato un segno sulla squadra ed aver cambiato leggermente lo stile di gioc,o sganciandosi completamente dal concetto di "Sarrismo" optando per un ...

Ancelotti svolta con Mertens e Zielinski : ora tagli Hamsik per il bene del Napoli : Il polacco, infatti, oltre a segnare due gol e a sfiorarne un terzo, è stato - fonte La Gazzetta dello Sport di domenica 20 agosto - il giocatore che ha catturato più palloni di tutti, 11,, persino ...

Hamsik : "Napoli è casa mia"/ Ultime notizie : "Sarri malato di campo. Gol più bello? Contro la Juventus" : Hamsik: "Napoli è casa mia". Ultime notizie, il capitano partenopeo a tutto tondo: "Maurizio Sarri malato di campo. Gol più bello? Contro la Juventus"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Napoli - Hamsik : 'Questa è casa mia. Sarri? Un 'malato'' : E io sono molto grato è orgoglioso di questo", nelle parole pronunciate da Marek Hamsik nell'intervista esclusiva rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere dello Sport c'è tutto l'amore dello ...

Hamsik altro messaggio sul futuro lontano da Napoli : Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport il capitano del Napoli , Marek Hamsik ha tenuto ancora una volta aperta la porta ad un possibile addio: 'Spero di portare ancora avanti la mia carriera nel Napoli. Vediamo cosa sarà'.

Napoli - Hamsik cittadino onorario di Castel Volturno : Napoli - Ha iniziato la sua dodicesima stagione nel Napoli ricoprendo per la prima volta il ruolo di regista. La squadra di Ancelotti ruoterà attorno a Marek Hamsik, il capitano che sta per superare ...

Napoli - tutto l'orgoglio di Hamsik : 'Ancora una vittoria del gruppo' : La prima nel nuovo ruolo è andata bene per Marek Hamsik, regista di un Napoli che sbanca ancora l'Olimpico e porta a casa tre punti importantissimi battendo la Lazio. 'Abbiamo fatto una grande partita,...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ancelotti decisivo - con Sarri aveva perso entusiasmo” : “Il nuovo ruolo da regista? Hamsik si è adattato molto più velocemente di quanto si aspettava, dopotutto lui è un top player e quelli come lui subito si adattano. Grazie ad Ancelotti ha ritrovato quell’entusiasmo che Marek aveva perso negli ultimi mesi”. Così Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “In cosa deve migliorare? ...

Buon compleanno Hamsik! Il Napoli festeggia Marek a Dimaro - ma la performance al karaoke è pessima [VIDEO] : Marek Hamsik festeggia 31 anni a Dimaro con il suo Napoli, lo slovacco improvvisa una performance al karaoke: il risultato è da brividi! Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si trova a Dimaro in ritiro con la squadra. Il centrocampista slovacco ieri ha compiuto 31 anni insieme ai suoi compagni, con tanto di torta e mini party. Alla festa poi Hamsik si è improvvisato cantante, cimentandosi in una prova al karaoke che ha lasciato sbigottiti ...

Napoli - Hamsik : 'Cina? Non è arrivata l'offerta giusta - ma Ancelotti decisivo! Juve? Non ci pensiamo' : Nel giorno del suo compleanno Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport , ringraziando i tifosi per l'affetto ma non solo. SUL MANCATO APPRODO IN CINA - ' Non è arrivata l'offerta giusta e sono rimasto . Per me non cambia niente, ho sempre dato il massimo per questa ...

Napoli - festa per Hamsik : "Contento di essere rimasto. Voglio vincere con Ancelotti" : Marek Hamsik, 31 anni, capitano del Napoli. Ansa Una giornata di gioia e festa, compresi fuochi di artificio. Per il compleanno di Marek Hamsik tutti si sono stretti attorno al capitano, a cominciare ...

Napoli - le verità di Hamsik : “volevo fare il tennista - Nadal il mio idolo! Cina? Mi avrebbe cambiato la vita ma…” : Marek Hamsik svela un particolare retroscena sulla sua passione per il tennis e il suo idolo Rafa Nadal: successivamente il capitano del Napoli parla del suo possibile trasferimento in Cina A volte le carriere di alcuni sportivi si decidono in base ad una scelta, spesso fatta da bambini, quella legata al classico ‘cosa vuoi fare da grande?’. Marek Hamsik, uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno, nonchè capitano del ...

Napoli - Hamsik : “Ancelotti mi ha convinto a restare” : “Sono rimasto a Napoli per Carlo Ancelotti. Mi ha chiamato un paio di volte mentre ero in Slovacchia, mi diceva sempre che mi voleva in squadra, che non me ne dovevo andare da Napoli e alla fine è stato così”: capitano del Napoli, Marek Hamsik, in un’intervista a Sky, racconta i giorni in cui ha deciso di rimanere in azzurro. “Il tecnico – ha aggiunto – è stato felice della decisione e sono rimasto ...