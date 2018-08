Rimini | dal 1 settembre nell' anniversario della nascita | mostra dedicata a Renzo

Trans stuprata a Rimini dal branco : "Da quella notte ho perso tutto..." : È successo un anno fa, la notte tra il 25 il 26 agosto. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. Rovinata per sempre. La Trans peruviana era stata violentata ripetutamente a Miramare da un branco guidato da 20enne congolese Guerlin Butungu. Prima di lei era toccato a una giovane polacca di 26 anni, anche stuprata a turno dai quattro immigrati ."Dopo quella drammatica esperienza, ho perso tutto: il fidanzato, gli amici, la città dove ...

Rimini torna centro del mondo politico - dall'inviato P. Salvatori - : Apre il Meeting di Cl sulle macerie di Genova. Assenti però i leader del principale partito di governo, M5s. Nemmeno Conte

Evasione dal carcere di San Marino : posti di blocco fino a Rimini : Evasione, oggi 19 agosto intorno alle 15, dal carcere dei Cappuccinì dell'antica Repubblica di San Marino . E' il carcere più piccolo del mondo, con sei celle in tutto. A fuggire, pare durante l'ora d'aria, due detenuti, un italiano e un serbo, condannati per furto rispettivamente a 12 e 18 mesi. L'Evasione è avvenuta dopo aver sorpreso ...

Dal 19 al 25 agosto la prevenzione cardiovascolare sbarca al Meeting di Rimini 2018 : Da domenica 19 a sabato 25 agosto dalle ore 11 alle ore 21 il Jumbo Truck della Fondazione per il Tuo cuore, appositamente allestito, stazionerà per sette giorni all’interno della XXXIX edizione del Meeting di Rimini – via Emilia, (Padiglione C3) – per offrire a tutti i visitatori, presenti ogni anno da oltre 70 nazioni, la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo gratuito. Nello specifico saranno offerti ...

Meeting Rimini : i numeri della 39ª edizione in programma dal 19 al 25 agosto : ...per dare risposta alla domanda crescente del pubblico di poter interloquire e dialogare liberamente coi relatori e il ritorno nella città di Rimini che ospiterà nei suoi spazi pubblici spettacoli e ...

Rimini - dal Meeting a Tramonto DiVino - tutti gli eventi fino al 25 agosto : All'interno del Meeting è presente anche un'intera area dedicata ai bambini: ogni giorno mostre, canti, balli, giochi, spettacoli e laboratori con il Capo Banda e gli amici del Villaggio Ragazzi. ...

Meeting di Rimini - dal 19 al 25 agosto una settimana di convegni e politica : si parlerà di anche di fake news e buon giornalismo digitale : Domenica 19 agosto prenderà il via la trentanovesima edizione del tradizionale Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. Tra i numerosi eventi organizzati nell'ambito della manifestazione, sabato 25 agosto avrà luogo il convegno "Notizie false e giornalismo di pace". Tra i partecipanti alla tavola rotonda ci saranno il direttore del quotidiano L'Avvenire, Marco Tarquinio, e il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccini.Continua a ...

Rimini - si tuffa in mare e sbatte la testa sul fondale : è grave : Incidente a Rimini dove un uomo di 40 anni, che si trovava lì in vacanza, è adesso in gravi condizioni in seguito a un tuffo in mare dal moscone a circa 50 metri al largo della spiaggia. E’ stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta dai militari della Capitaneria di Porto, dopo aver noleggiato un moscone ed essersi portato a circa 50 metri a largo del Bagno 67, si è ...

Rimini - cinque giovani turisti lanciano uova dalla finestra di un hotel : cinque ragazzi, tra cui due minorenni, si sono divertiti questa notte a lanciare uova dalla finestra, provando a colpire i bidoni della spazzatura.Continua a leggere

Exoplanets : dal 19 al 24 agosto a Rimini meteoriti e exhibits protagonisti di un’interattiva area espositiva dedicata agli esopianeti : Camplus – primo provider di housing per studenti universitari in Italia – e Associazione Euresis – Associazione no profit che si occupa della promozione e lo sviluppo della Cultura e del Lavoro Scientifico – organizzano al prossimo Meeting di Rimini la mostra “Exoplanets – Nuove terre inesplorate, l’antico mistero della vita”, dedicata al nuovo “fenomeno” dei “pianeti extrasolari” o “Exoplanets” che non ruotano attorno al sole, ma ad ...

Rimini : dal 25 luglio il "Festival del mare" : ... a pelo d'acqua, ha una superficie di 970 mq e sarà sede dell'Osteria della Meraviglia " dove si svolgeranno i cooking show con degustazione gratuita, incontri e spettacoli a tema. PORTO ANTICO " ...

Rimini - il buon...Giorno si vede dal mattino Ieri la partenza per Sant'Agata Feltria : Rimini. Davanti ad una cinquantina di tifosi il nuovo Rimini si è rimesso in moto Ieri di buon'ora dal Romeo Neri con direzione Sant'Agata Feltria. La felicità di Righetti Per il tecnico biancorosso ...

Rimini - torneo calcetto. Rissa tra giocatori - tre in ospedale due denunciati : Per la cronaca la vittoria della manifestazione è andata a Lucca, che così rappresenterà l'Italia ai mondiali di settembre.