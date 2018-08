Maria De Filippi | la confessione di Maurizio Costanzo | ' Dormiamo in letti separati'

Maria DE FILIPPI - VIDEO SUL WAKEBOAR / Raffaella Mennoia riprende la conduttrice : fan in delirio! : MARIA De FILIPPI sul wakebord: Raffaella Mennoia riprende la conduttrice nel suo primo tentativo: l'esito è sorprendente! Ecco il VIDEO pubblicato dall'autrice tv(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Raffaella Mennoia video : Maria De Filippi che fa wakeboard - web basito : Raffaella Mennoia pubblica un video in cui Maria De Filippi è impegnata a praticare wakeboard (sorta si snowboard nautico). Il web basito per la sportiva ‘inaspettata’, Filippo Bisciglia ‘rosica’: “L’altro ieri nemmeno la ciambella ha voluto fare…” Maria De Filippi non sa solo stupire in Tv a quanto pare. L’ultimo video pubblicato su Instagram dal […] L'articolo Raffaella Mennoia video: ...

Maria De Filippi fa wakeboard. Raffaella Mennoia : “Muti!” (VIDEO) : Raffaella Mennoia perde la sfida lanciata a Maria De Filippi Raffaella Mennoia in vacanza ad Ansedonia con Maria De Filippi ha lanciato una sfida all’amata conduttrice di Uomini e Donne nel corso di una escursione in barca. Nel video pubblicato sui suoi profili social si nota la De Filippi camminare sull’acqua praticando wakeboard, lo sport acquatico da tavola che unisce lo sci nautico e lo snowboard, trainata dalla barca provvista ...

Maria De Filippi - appello di Costanzo : “Non smettere di volermi bene” : Maria De Filippi, l’appello a cuore aperto di Maurizio Costanzo: “Non smettere di volermi bene”. L’intervista Tutto pronto per il traguardo degli 80 anni: il 28 agosto Maurizio Costanzo spegnerà le candeline. E in vista del compleanno ha deciso di fare un bilancio della sua vita personale e della sua carriera, concedendo un’intervista al settimanale […] L'articolo Maria De Filippi, appello di Costanzo: ...

Antonio Zequila lancia un’appello a Maria De Filippi : Antonio Zequila attore e protagonista di una ormai leggendaria edizione dell’Isola dei Famosi targata Simona Ventura, vorrebbe andare a “Uomini e donne” per conquistare Tina Cipollari. La Cipollari è attualmente fidanzata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara e non si sa se il prossimo anno prenderà parte alla trasmissione, ma Antonio è comunque sicura di riuscire a conquistare il suo cuore: “Perché no? lo sono alla ricerca costante ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari - l’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti nella bufera: anche Tina Cipollari contro il noto cavaliere per una motivazione ben chiara....(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:52:00 GMT)

Uomini e donne - l'autrice di Maria De Filippi sbugiarda il gossip su Lara Zorzetto : 'Lei tronista? Ma siete rinc***?' : L'indiscrezione circolata nei giorni scorsi su un possibile debutto di Lara Zorzetto, già a Temptation Island, come prossima tronista di Uomini e donne. L'anticipazione era stata attribuita a una ...

Alba Parietti - confessione su Maria De Filippi / "Non mi ha mai portato a lavorare con lei e non so perché" : Alba Parietti svela in un'intervista a Leggo un inaspettato retroscena su Maria De Filippi: "Non mi ha mai portato a lavorare con lei e non so perché"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Maria De Filippi rivoluziona il programma : novità e ultime indiscrezioni (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quali saranno le novità della nuova edizione? Ecco tutte le rivoluzioni che Maria De Filippi è pronta a mettere in atto(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Maria De Filippi ha fatto un regalo al figlio di Carlo Conti : Anche Carlo Conti si gode le vacanze. L'abbronzatissimo conduttore tornerà da settembre al timone di Tale e Quale Show, che vedrà nel cast alcuni reduci di Ora o mai più (Massimo Di Cataldo e Alessandra Drusian dei Jalisse) e volti come Raimondo Todaro, Matilde Brandi, Giovanni Vernia e Vladimir Luxuria.Il toscano sta passando naturalmente molto tempo con sua moglie e suo figlio Matteo. A proposito del bambino, Conti rivela a Chi di un ...