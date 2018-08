1 minuto in Borsa 21 agosto 2018 - video

1 minuto in Borsa 21 agosto 2018 : In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario , +2,44%,. Il settore chimico , con il suo -...

1 minuto in Borsa 20 agosto 2018 : Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente , che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. In cima ...

1 minuto in Borsa 3 agosto 2018 - [video] : TeleBorsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande ...

1 minuto in Borsa 2 agosto 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Apprezzabile rialzo, +0,55%, a Milano per il comparto ...

1 minuto in Borsa 1 agosto 2018 - [video] : TeleBorsa, - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia , che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. In cima alla classifica dei titoli ...

1 minuto in Borsa 31 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. In buona evidenza a Milano il comparto bancario, +2,31%,. Nel listino, le peggiori ...

1 minuto in Borsa 31 luglio 2018 : Giornata strepitosa per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. In buona evidenza a Milano il comparto bancario , +2,31%,. Nel listino, le peggiori performance ...

1 minuto in Borsa 30 luglio 2018 : Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ...

1 minuto in Borsa 27 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla ...

1 minuto in Borsa 27 luglio 2018 : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Telecom ...

1 minuto in Borsa 26 luglio 2018 : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. settore automotive , +2,43%, in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista del listino ...

1 minuto in Borsa 25 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Tra le migliori azioni italiane a grande ...

1 minuto in Borsa 25 luglio 2018 : Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ...

1 minuto in Borsa 24 luglio 2018 - [video] : TeleBorsa, - Brillante Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Buona la performance a Milano del comparto sanitario , +2,79%, . Nel listino, troviamo tra ...