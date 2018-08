Impronte digitali per gli statali | per stanare gli assenteisti Arriva il ddl

Impronte digitali come firma - donna disabile lancia petizione : “Incapace a firmare“. E’ questa l’odiosa frase impressa sulla carta d’identità di Anna Maria, una donna di 46 anni affetta da spasticità che da qualche anno ha avuto un peggioramento al livello delle braccia e non riesce più a firmare. Prima la aiutava suo padre, ma da qualche giorno, purtroppo, non c’è più. Per questo Anna Maria ha lanciato una petizione su Change.org, nella quale chiede una legge che ...

Strano problema con sensore delle Impronte digitali per Huawei P10 Lite : possibili soluzioni : La piena distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite espone inevitabilmente lo smartphone a qualche critica, o comunque alla segnalazione di alcuni problemi, come quello relativo al sensore delle impronte digitali. La questione è davvero anomala, perché non si parla tanto di mancato funzionamento e non riconoscimento della stessa impronta una volta portato a termine il download, quanto della mancata apparizione della voce ...

Ladro incastrato dalle Impronte digitali : Ladro incastrato dalle impronte digitali. L'uomo, un tunisino di 28 anni, è stato arrestato per un furto commesso a Brugherio nel mese di febbraio. Ladro incastrato dalle impronte digitali Pensava ...

Samsung Galaxy S10 / Info e novità : integrato nello schermo il lettore di Impronte digitali : Samsung Galaxy S10, Info e novità: integrato nello schermo il lettore di impronte digitali. Saranno tre le versioni disponibili per il nuovo smartphone dell'azienda sudcoreana.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Controlli su iride o Impronte digitali - ecco le misure anti assenteismo del ministro Bongiorno : Il pugno di ferro di Giulia Bongiorno contro gli assenteisti. Il ministro della Pubblica Amministrazione, in quota Lega, sta preparando un giro di vite - stretto stretto - per ridurre le assenze ingiustificate dal posto di lavoro. E i furbetti del cartellino sono avvertiti.L"avvocato Bongiorno ha parlato ai microfoni di Rai Radio Uno - ospite della trasmissione Radio Anch"io -, dove ha annunciato sopralluoghi per contrastare le assenze nel ...

Samsung è pronta ad inserire il sensore di Impronte digitali all’interno del display nel 2019 : Quella del sensore di impronte digitali all’interno del display è una novità vista al CES 2018 che non è stata ancora inserita in nessuno […] L'articolo Samsung è pronta ad inserire il sensore di impronte digitali all’interno del display nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzione con il sensore delle Impronte digitali del Samsung Galaxy S10 : gli ultimi rumors : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, anche perché come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con ogni probabilità non ci sarà alcun anticipo sulla tabella di marcia solitamente fissata per la serie S nel corso del 2019. Eppure già in estate stanno venendo alla luce diverse anticipazioni che in qualche modo ci avvicinano all'evento. La questione pare investire anche il cosiddetto S10 Plus ...

Bongiorno : "Impronte digitali contro i furbetti del cartellino" : La Ministra della PA, Giulia Bongiorno, ha concesso la sua prima intervista al Corriere della Sera. La Bongiorno ha le idee chiare: occuparsi di prevenzione. È infatti intenzionata a promuovere come primo atto dei "sopralluoghi a sorpresa", con l'intenzione di verificare il funzionamento degli uffici pubblici: "Nulla di punitivo. Ispezioni a campione con pool di esperti: i nostri ispettori e specialisti di modelli organizzativi. Se troverò ...

