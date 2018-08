meteoweb.eu

: Parte la #vendemmia delle #mele, ma Confederazione Nazionale Coldiretti stima un calo del raccolto - Ansa_TerraGusto : Parte la #vendemmia delle #mele, ma Confederazione Nazionale Coldiretti stima un calo del raccolto - TravelNow24 : RT @lelelatta: #Travel #news: Al via la ''vendemmia'' delle mele, ma in flessione del 6% -> -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Al via in Italia la ”vendemmia”, con una raccolta in recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell’ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2018. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Assomela in relazione all’inizio della raccolta in diverse regioni d’Italia: dal Trentino alla Lombardia, dall’Emilia Romagna al Piemonte. La qualita’ e’ ottima ma il maltempo ha influito a macchia di leopardo sulla quantita’ prodotta di diverse varieta’ – spiega la Coldiretti – dalle Golden Delicious che fanno segnare un -16% rispetto alla media de triennio alle Red Delicious (-3%), dalle le Granny Smith (-5%) alle Fuji (-7%), mentre sono in controtendenza le Gala che crescono del 3%. La produzione italiana di– sottolinea la ...