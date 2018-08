Genova | arrivano i primi alloggi ma scatta la rabbia | ' Per ora solo annunci | nessuna

Crollo Genova - ricerche tutta la notte E ora arrivano i tecnici del ministeroRottura strallo ipotesi seria di lavoro : Si continua a scavare: una quindicina i dispersi. Sabato i funerali di Stato. Il ministero delle Infrastrutture dà 15 giorni ad Autostrade per l’Italia per la relazione sul disastro

Genova - clochard mangia in strada : multa di 200 euro/ Infastidiva i commercianti : arrivano i vigili : Una donna anziana senza tetto multata per 200 euro dai vigili urbani di Genova chiamati dai negozianti di via XX Settembre, il caso vergognoso ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:15:00 GMT)