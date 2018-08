Zaza al Torino Ultime notizie | Cairo | Seguivamo da tempo il bomber del

Zaza AL TORINO/ Ultime notizie - Ferrero : "L'agente Bozzo è stato scorretto - al calciatore auguro il meglio" : ZAZA al TORINO, Ultime notizie: la società granata ha beffato la Sampdoria che aveva le mani sul calciatore, l'attaccante lucano arriva dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:46:00 GMT)

Zaza al Torino - Ferrero furioso con l'agente : 'Bozzo molto scorretto - ma tutto torna indietro...' : Massimo Ferrero furioso per il mancato arrivo di Simone Zaza , trasferitosi al Napoli . Il presidente della Sampdoria tuona a RMC Sport : 'E' stato un mercato ottimo, sono contento. C'è un procuratore molto scorretto e la gente scorretta non mi piace. Parlo dell'avvocato Bozzo. Ma a Zaza auguro il meglio. A Bozzo ricordo che le ...

Calciomercato Torino - le prime parole di Zaza da giocatore granata : “ho coronato il sogno di tornare in Italia” : prime parole di Simone Zaza dopo l’ufficialità del suo passaggio al Torino, l’attaccante ex Valencia ha svelato di aver coronato il sogno di tornare in Italia Prima il Valencia, poi il Torino. Anche il club granata ha ufficializzato l’arrivo di Simone Zaza, pubblicando sul proprio comunicato anche le parole del presidente Cairo e di Simone Zaza. “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal ...

Calciomercato Torino - ufficiale l’arrivo di Simone Zaza dal Valencia : i dettagli : L’attaccante italiano si trasferisce al Torino con la formula del prestito con riscatto obbligatorio, beffata dunque la Sampdoria Simone Zaza è un nuovo attaccante del Torino, il Valencia ha diramato un comunicato in cui svela di aver trovato l’accordo con i granata per la cessione in prestito con riscatto obbligatorio dell’ex Juventus. Due milioni subito e dodici tra un anno, questi i dettagli dell’operazione, ...

