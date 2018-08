Lutto nella musica d' autore italiana | è morto Claudio Lolli Ho visto anche degli zingari

Lutto nella musica - è morta ieri Aretha Franklin a Detroit : ieri a Detroit si è spenta all’età di 76 anni una delle più grandi voci femminili della storia della musica contemporanea: parliamo di Aretha Franklin . La Franklin è morta a causa di un cancro al pancreas del quale soffriva da diversi anni (le era stato diagnosticato otto anni fa). Nata a Memphis il 25 Marzo del 1942, Aretha è stata proclamata da molti appassionati ed esperti di musica come “la regina del soul” e come un’icona della cultura ...

Genova - luci spente e silenzio nella giornata del Lutto per le vittime : Domani, nella giornata dei funerali di Stato, nella Capitale luci spente al Colosseo, Palazzo Senatorio e Fontana di Trevi, annullati gli spettacoli. Minuto di silenzio negli areoporti

Auto finisce in una scarpata : muore così Filippo - di soli 10 anni. E' Lutto nella contrada : Un bambino che - come tanti coetanei - faceva sport, podismo e nuoto, ed era impegnato nelle attività della sua contrada , la contrada di Borgo San Luca, una delle otto contrade del Palio di Ferrara,, ...

Baseball in Lutto - è morto Umberto Calzolari : era nella Hall of Fame : BOLOGNA - È morto a 80 anni Umberto Calzolari, protagonista del Baseball bolognese e italiano, dal 2014 nella Hall of Fame di questo sport. Ne dà notizia la Fortitudo Baseball che con il presidente Stefano Michelini esprime il cordoglio della società e la vicinanza alla moglie Gisella. Bolognese, soprannominato 'il Professore', con ...