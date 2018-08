Genova - Così il ponte Morandi poggia sulle case. Le foto impressionanti : Sono oltre 600 gli sfollati in seguito alla tragedia del ponte Morandi di Genova. Nei momenti successivi al crollo, infatti, sono state fatte evacuare tutte le abitazioni all'interno dei palazzi ...

Genova - la prima ipotesi sulla causa del crollo : ?«Così è collassato il ponte Morandi» : La rottura di uno strallo «è un'ipotesi di lavoro seria». Così Antonio Brencich, docente dell'università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e...

Così il ponte Morandi poggia direttamente sulle case dei genovesi : Le foto che mostrano le case evacuate sotto al ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Le case esistevano già prima della costruzione del gigante di cemento

"Non c'è problema". Così rispondeva Autostrade sulla stabilità del Ponte Morandi un anno e mezzo fa : Autostrade era stata messa in allerta nel 2001 da un dossier universitario. E una consulenza del 2017 avrebbe accresciuto i dubbi sulla stabilità del Ponte Morandi. Ma nel 2014 e nel 2017, secondo quanto riporta La Stampa, la società preferì rassicurare.La consigliera regionale della LIguria Raffaella Paita, del Pd, presentò una interrogazione nel marzo 2017 chiedendo lumi sul Ponte all'attuale giunta, presieduta da ...

Ponte Morandi - il crollo mette in ginocchio il porto : “Così muore l’economia della città” : Il viadotto Morandi è il principale snodo autostradale di Genova. Collega il ponente al levante della città ed è percorso ogni giorno, tutto l’anno, da migliaia di automezzi e di auto. Per questo il crollo del Ponte è una tragedia che piega la città ma che avrà conseguenze anche sull’economia e sui trasporti. Lo spiega uno degli inviati del Fatto, originario di Genova, Ferruccio Sansa. “Il porto di Genova è una delle più grandi ...

È psicosi da ponte - M5S scrive all'Anas : 'Controllare viadotto Castellammare' : 'Senza creare inutili allarmismi, stiamo attivando tutti i canali istituzionali necessari per avere un resoconto dello stato di alcune infrastrutture che continuano ad essere oggetto di segnalazione ...

Ponte Morandi Genova - l'ex portiere : "Ho planato per 80 metri - Così mi sono salvato" : Davide Capello racconta i drammatici momenti del crollo. "Ho solo un po' di dolore alla schiena. Miracolo o fortuna, chiamatelo come volete"

Di Pietro : "Il ponte andava chiusoSolo Così una vera manutenzione" : La denuncia dell'ex Pm Di Pietro ad Affari: "Il viadotto Morandi è una struttura sospesa in cemento armato e per manutenerla adeguatamente andava chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico, oltretutto internazionale, tra Italia e Francia. Solo chiudendola si poteva risalire al problema Segui su affaritaliani.it

Vittorio Feltri e il crollo del ponte Morandi : 'Hanno ucciso Genova - Così i politici ci lasciano crepare' : Una storia vecchia che si ripete da che siamo al mondo. Occorre aggiungere una osservazione non marginale: come cacchio si fa a erigere un ponte della madonna che scavalca una quantità sterminata di ...

Nuovo Ponte Crollato? se continua cosi il prossimo è alle porte - ecco la sconvolgente statistica italiana : E' il resoconto degli ultimi 5 anni di crolli sulle strade italiane: dieci crolli in cinque anni, prima della immane tragedia di ieri che ha sconvolto l'Italia e il Mondo intero. Come evidenziato ...

Crollo del ponte Morandi - linea dura del governo Conte : "Via la concessione ad Autostrade". Ma non è Così facile : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. E' questa l'obiettivo di Conte e del suo governo giallo-verde dopo la strage provocata dal Crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto. Ad ...

Crollo ponte Morandi Genova - il calciatore Marius Djerri tra le vittime : “Non si può morire Così” : Marius Djerri, 22enne promessa del Campi Corniglianese di Augusto Pintus, è tra le vittime accertate del Crollo del ponte Morandi di Genova. Il ricordo dello zio: "Era nato in Italia, faceva il giardiniere, tifava per il Milan e prendeva quel ponte tutti i giorni. Chi è il responsabile di questo disastro?".Continua a leggere

Ponte Morandi - da ‘assoluta stabilità’ a ‘intenso degrado’ : Così Autostrade cambiò in soli 2 anni il giudizio nei report ufficiali : Un’infrastruttura caratterizzata nel 2009 da “assoluta sicurezza e stabilità“, su cui l’azienda “ha più volte fornito garanzie”. Che solo due anni più tardi, nel 2011, è descritta come afflitta da “intenso degrado” ed è quindi “da anni oggetto di una manutenzione continua“. E’ il modo in cui in soli 24 mesi è evoluto il giudizio di Autostrade per l’Italia sul Ponte Morandi, ...