Frontex | arrivi quadruplicati in Spagna a luglio | -83% in Italia

Migranti : in luglio gli arrivi calati dell'83% in Italia - raddoppiati in Spagna. I dati di Frontex : Forte calo di arrivi di Migranti in Italia, a luglio: sono circa 1900, ovvero -83% rispetto a luglio 2017. Il numero totale di Migranti intercettati sulla rotta del Mediterraneo centrale, nei primi sette mesi del 2018 è calato a circa 18.200, -81% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si legge in una nota di Frontex.In generale, nei primi sette mesi dell'anno, il numero di arrivi nell'Ue attraverso le principali rotte è calato del ...

