Esodo |  Anas | sabato 11 da bollino nero per traffico intenso già dall' alba

agi

: Esodo estivo. Positivo il bilancio sulle strade dopo il primo weekend da bollino nero - Trmtv : Esodo estivo. Positivo il bilancio sulle strade dopo il primo weekend da bollino nero - TaBuonaSera : Esodo estivo, confermato il bollino nero. Ma bilancio positivo sulle strade Anas -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Si annuncia un altro fine settimana disu strade e autostrade italiane, e questa volta in vista del Ferragosto, il momento chiave della stagione di ferie e vacanze. Già da questa mattina si registra una circolazione sostenuta lungo la rete di 26 mila km gestita da Anas per gli spostamenti che precedono il Ferragosto. L'intera giornata è contrassegnata dal bollino rosso. I flussi si intensificheranno ulteriormente domani, sabato 11, si prevede giàe prime ore e per tutta la mattinata, tanto è vero che è previsto bollinocon picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.invece da bollino rosso nel pomeriggio di sabato e ...