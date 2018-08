Samsung Galaxy Note 9 ufficiale : un Galaxy Note 8 con batteria e display più grandi e con l'hardware del Galaxy S9 : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore darthnewsside Categoria Scienza e Tecnologia

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : Il confronto : Il Galaxy Note 9 è ufficiale. Ecco le differenze con il Galaxy Note 8 e vediamo se conviene passare alla nuova versione Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: Il confronto Il nuovo Galaxy Note 9 è ufficiale. Il phablet di riferimento dell'intero mondo Android segna un nuovo passo avanti verso la perfezione, ora […]

Samsung Galaxy Watch : bello e con un promessa stuzzicante - video anteprima da NY : Abbiamo provato per qualche minuto in nuovo Samsung Galaxy Watch, davvero bello e sulla carta ha un'autonomia sorprendente. In attesa della recensione ecco una video anteprima da Nwe York

Samsung Galaxy Note 9 : dal vivo è ancora più stiloso - ecco le nostre prime impressioni in video da New York : Siamo volati a Ney York per provare il nuovo Samsung Galaxy Note 9 e assistere all'evento di lancio, uno smartphone che ci ha convinto fin dal primo momento, con una dotazione tecnica impressionante e finalmente una batteria che promette miracoli

Le vere novità del nuovo Samsung Galaxy Note 9 : Per Fortnite è l'arrivo a bordo del sistema operativo più diffuso al mondo, che dovrebbe dare ulteriore spinta ai suoi incassi da record. TIMOTHY A. CLARY / AFP Samsung Galaxy Note 9, AFP, Gli altri ...

Le vere novità del nuovo Samsung Galaxy Note 9 : Tutto confermato. Le tante indiscrezioni circolate nei giorni scorsi si sono rivelate (quasi tutte) azzeccate. E l'Unpacked 2018 è filato senza grandi sorprese. A partire dalle caratteristiche del Galaxy Note 9. Sul palco si è visto per la prima volta la nuova linea di smartwatch (Galaxy Watch) e soprattutto il Galaxy Home, il maggiordomo digitale con cui la casa coreana esordisce tra gli smart speaker (anche se per il lancio ...

Sufficienti le differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8? Specifiche e prezzo a confronto : Quali differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 sono emerse immediatamente dopo la presentazione del nuovo phablet 2018 oggi 9 agosto? Abbiamo già approfondito la scheda tecnica del nuovo arrivato ma è pure giusto presentare una prima comparativa tra vecchio e nuovo phablet. L'evoluzione hardware di questa annata merita il prezzo delll'ultimo esemplare pronto a sbarcare sul mercato? Display - Il Samsung Galaxy Note 9 presenta un pannello ...

Samsung lancia il Galaxy Note9 - in Italia dal 24 agosto : Arriva il Galaxy Note9, l'ultimo nato in casa Samsung. Con una maggiore durata della batteria, una S-Pen migliorata e una fotocamera intelligente, il Note9 sarà disponibile in Italia dal 24 agosto in ...

Samsung : arriva Galaxy Watch - benessere e salute al centro : Un orologio che porta in se' il meglio dell'ecosistema Galaxy con una batteria di lunga durata. E' il nuovo Galaxy Watch con connettivita' LTE e un design personalizzato. Samsung presenta il nuovo ...

Tutti i segreti del nuovo Samsung Galaxy Note9 (e del suo super pennino) : 35°C e oltre tremila giornalisti in trepidante attesa davanti alle porte del Barclay’s Center. Il risveglio hot di New York di oggi, giovedì 9 agosto, festeggia l’arrivo di Samsung Galaxy Note9. Il grande evento blindato che ha spostato il traffico di Manhattan oltre il famoso ponte di Brooklyn, è stato organizzato dall’azienda di Seoul per presentare l’ultima versione di Note, in uscita in Italia il 24 agosto. «Galaxy ...

Galaxy Note 9 - Samsung svela il suo nuovo modello di punta : Presentato a New York, esce in Italia il 24 agosto. Schermo da 6,4 pollici, batteria potenziata e fino a 512Gb di spazio per archiviare foto e file che diventano oltre un tera con una scheda aggiuntiva. Prezzi stellari: da 1029 a 1279 euro

Samsung si lancia nel settore degli smart speaker : ecco Galaxy Home - finalmente ufficiale : Samsung Galaxy Home è il nuovo speaker della casa coreana che risponde alla chiamata di "Hey Bixby". È uno smart speaker con integrato l'assistente digitale Bixby.

Samsung Galaxy Note 9 in vendita dal 24 agosto con un processore più performante e S Pen per controllo a distanza : Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Note 9, nuova generazione dello smartphone con il pennino del produttore coreano, che debutta in 4 colori (solo 3 arriveranno in Italia), con uno schermo Super AMOLED da 6,4″ ed una batteria da 4000mAh per poter arrivare a fine giornata con supporto alla ricarica wireless. Il design continua a seguire i trend del 2018, con cornici iper ridotte, bordi curvati ed uno schermo che occupa gran parte ...

Fortnite su Android disponibile da oggi 9 agosto : link invito beta per tutti i Samsung Galaxy e non solo : Fortnite su Android sarà esclusiva inizialmente dei Samsung Galaxy Note 9 e i Samsung Tab S4. Lo avevamo già anticipato ma ai margini della presentazione Unpacked 2018 del produttore asiatico ne abbiamo l'assoluta certezza. Tuttavia, arrivano delle ottime notizie per tanti altri device Samsung Galaxy (e non solo) che avranno la possibilità di chiedere l'invito per la beta del titolo proprio da questo momento. Si può fare richiesta di Fortnite ...