McLaren - Una 570S e una 720S personalizzate MSO

McLaren 600LT - una “coda lunga” anche per la Sport Series : Il progetto McLaren 650S trova una ennesima declinazione con l’ultima arrivata della gamma Sport Series, la McLaren 600LT. Se la 650S è stata, infatti, sostituita, all’interno del listino della casa di Woking, dalla più performante 720S, e se da essa sono derivate le meno potenti 570S e GT e 540C, la nuova 600LT si propone come la versione più affilata e destinata agli amanti della guida in circuito, proprio della variante da 570 CV. ...

Senza patente e al volante di una McLaren si scontra con un’Audi R8 : l’incredibile VIDEO dell’incidente : Un ragazzo 19enne Senza licenza di guida non riesce a gestire la potenza di una McLaren 720S da 300mila euro e 720 Cv di potenza Un 19enne di Toronto che ancora non aveva conseguito la patente di guida si era messo al volante di una potentissima McLaren 720S da 300mila euro e 720 CV di proprietà di un amico, quando ad un certo punto è accaduto il peggio. Il giovane non è risucito a gestire la potenza del mezzo ed ha perso il controllo di ...

F1 - la McLaren fa sul serio per Kimi Raikkonen : spunta una clausola che mette il team di Woking con le spalle al muro : Una volta salutato Fernando Alonso, la McLaren potrebbe avere l’obbligo contrattuale di avere un pilota che abbia vinto almeno un Gp in Formula 1: ecco perché Raikkonen fa al caso del team di Woking La McLaren fa sul serio per Kimi Raikkonen, al netto di smentite e depistaggi che, quando si tratta di mercato, sono all’ordine del giorno. Metabolizzato ormai il quasi certo addio di Fernando Alonso, stuzzicato dalla possibilità di ...

Fernando Alonso - GP Francia 2018 : “Dopo la vittoria a Le Mans spero in una crescita della McLaren. Sul futuro…” : Dopo la splendida vittoria nella 24 Ore di Le Mans dello scorso weekend, Fernando Alonso è stato il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Francia 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv), che riporta i piloti a Le Castellet, sullo storico tracciato Paul Ricard. Tutte le attenzioni, però, sono ancora puntate su quanto successo nello scorso fine settimana sul ...