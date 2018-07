Club Med Cefalù | bellezza alla carta nella nuova spa

Plusvalenze fittizie - richieste pesantissime per il Chievo : il Club gialloblu rischia la retrocessione immediata : La Procura della Figc ha chiesto per il Chievo quindici punti di penalizzazione da scontare nello scorso campionato, questo certificherebbe la retrocessione del club gialloblu Nuvoloni neri in vista per il Chievo, coinvolto nello scandalo delle Plusvalenze fittizie. La Procura della Figc ha chiesto 15 punti di penalizzazione per il club gialloblu, da scontare nel campionato 2017/2018. Stessa richiesta per il Cesena, club comunque ...

HALILOVIC AL MILAN/ Calciomercato - visite mediche terminate : battuta la concorrenza di due Club italiani : MILAN, HALILOVIC colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a MILANo per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:17:00 GMT)

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia (3) : (AdnKronos) - "Sono convinto che questi investimenti, effettuati in partnership con operatori leader nel loro settore e di concerto con l’Amministrazione di Venezia e della Regione Veneto, siano destinati a estrarre ulteriore valore da un territorio unico al mondo per qualità culturali e paesaggisti

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist (che opera con il marchio 'TH resorts') hanno sottoscritto oggi un accordo preliminare per trasformare il complesso immobiliare dismesso dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia (proprietà del fondo 'Fiv - Fond

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts per 2 resort al Lido Venezia (2) : (AdnKronos) - I resort, una volta realizzati verranno dati in locazione a lungo termine ai due operatori turistici. Per la nuova iniziativa si stima un impatto occupazionale positivo sia diretto, con circa 400 addetti, sia indiretto con circa 1.000 posti di lavoro generati nell’indotto economico del

Riapre a Cefalù il Resort di lusso Club Med : Roma, , askanews, - Riapre le sue porte il leggendario Resort Club Med Cefalù, completamente rinnovato nelle strutture, eleganti e curate in ogni minimo dettaglio. Si tratta infatti del primo Resort ...

RAGUSA - INCENDIO VILLAGGIO Club Med : EVACUATO/ Video - turisti trasferiti in altro hotel - vertice in Prefettura : INCENDIO nel RAGUSAno: EVACUATO il CLUB Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel RAGUSAno, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:37:00 GMT)

A fuoco il Club Med nel Ragusano - evacuato il villaggio : turisti scappano in spiaggia Foto : Paura per un incendio che si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano , dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l'ex ...

Torna l’emergenza incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

Torna l’emergenza incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

RAGUSA - INCENDIO VILLAGGIO TURISTICO Club MED/ Video Scoglitti - Canadair in azione : forte vento - 700 evacuati : INCENDIO nel RAGUSAno: evacuato il CLUB Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel RAGUSAno, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:52:00 GMT)

A fuoco il Club Med nel Ragusano - evacuato il villaggio : turisti scappano in spiaggia Foto : Paura per un incendio che si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio...

Incendio nel ragusano : evacuato il Club Med di Scoglitti/ 700 persone allontanate - richiesti i Canadair : Incendio nel ragusano: evacuato il Club Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel ragusano, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Club Med di Cefalù riapre : “Investiti 90 milioni”/ Il resort punta a reinserimento ex dipendenti : Club Med di Cefalù riapre: “Investiti 90 milioni”. Il resort, che ha già prenotazioni per l'80% dei posti, punta a reinserimento ex dipendenti nonostante abbia vinto ricorso(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:14:00 GMT)