Barcellona alla ricerca del colpaccio dopo gli addii di Iniesta e Paulinho | le ultime

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia-Russia - quarto di finale da non sottovalutare per il Settebello : Quando alla vigilia della rassegna continentale si parlava di sette pretendenti al podio, si faceva riferimento a tutte le squadre qualificate ai quarti, tranne la Russia. La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora, per la nazionale italiana, dopo tre giorni di ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completati gli ottavi. Delineati i quarti di finale - sarà Italia-Russia : Vanno in archivio gli ottavi di finale degli Europei di Pallanuoto: vincono tutte le seconde classificate al termine della fase a gironi. Si sono così formate le coppie che si affronteranno ai quarti: l’Italia di Sandro Campagna, come da pronostico, affronterà la Russia, che ha superato la Francia. Di seguito i risultati odierni e gli accoppiamenti del prossimo turno. Seconda fase Risultati 22 luglio Ottavi di finale Ungheria-Olanda ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte la Grecia per 8-7 e vince il Girone A andando a prendersi un comodo quarto di finale contro la Germania. Dallo stesso lato del tabellone, l’Italia affronterà l’Ungheria. La Spagna vince il Girone B e troverà la Francia, mentre un altro quarto equilibrato, come quello delle azzurre, andrà in scena tra Grecia e Russia. Di seguito tutti i ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Francia-Italia 3-11. Le pagelle del Setterosa : Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile il Setterosa ha battuto la Francia per 11-3, puntellando il terzo posto nel raggruppamento. Ora, dall’esito di Grecia-Olanda dipenderà la posizione finale delle azzurre, che potrebbero essere anche seconde (ma le elleniche dovrebbero vincere con otto reti di scarto, risultato abbastanza improbabile). In chiusura di giornata Spagna-Russia determinerà ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Francia 11-3 - terzo successo per il Setterosa ed ai quarti di finale con fiducia : Agli Europei di Barcellona è arrivato il terzo successo per il Setterosa, che si è imposto contro la Francia (11-3). Dopo la rotonda vittoria contro la Croazia, la squadra di Fabio Conti ha messo in acqua una buona prestazione, centrando il bersaglio grosso contro le transalpine con uno score netto. Sugli scudi Arianna Garibotti, autrice di un poker di reti. Bel Paese che con questo successo si è assicurata il terzo posto nel raggruppamento in ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Settebello perfetto nella prima fase - ora l’attacco alla zona medaglie : La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora per la nazionale italiana tre giorni di riposo e la certezza di essere già ai quarti, evitando Serbia e Croazia fino all’eventuale finalissima, contro Russia o Francia. Le prime tre partite, ed in particolare lo ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Francia. Il Setterosa deve vincere di goleada e sperare : Si chiude la fase a gironi anche per quanto concerne gli Europei femminili di Pallanuoto: già note le otto squadre qualificate ai quarti, restano da assegnare le posizioni in ciascun raggruppamento e la situazione è alquanto intricata. L’Italia dovrà attendere la fine di tutti i match per conoscere la quadra che sfiderà lunedì 23 nei quarti. La Francia in linea teorica ci potrebbe ancora scavalcare in classifica, ragion per cui oggi ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : completata la fase a gironi. Risultati - classifiche e accoppiamenti della seconda fase : Va in archivio la fase a gironi degli Europei di Pallanuoto: oltre all’Italia, conquistano il primo posto anche Serbia, Croazia e Spagna, con gli iberici che passano per differenza reti e vanno a finire nello spicchio di tabellone degli azzurri, per un’ipotetica semifinale per cuori forti. Girone A Risultati terza giornata Germania-Ungheria 4-4 Georgia-Italia 3-14 Classifica finale Italia 9; Ungheria e Germania 4; Georgia 0. Girone ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Croazia 24-3. Le pagelle dell’incontro : L’Italia ha travolto la Croazia per 24-3 nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida. ITALIA 7 Gorlero, 6: si fa sorprendere in un paio di occasioni, ma alterna buone parate. Le sfide decisive saranno altre. Tabani, 7: due reti e due assist, oltre ad una bella prestazione difensiva. Garibotti, 8: tre reti su tre tiri, conditi da tre assist. Prestazione ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Olanda - il Setterosa deve reagire : Questa sera bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa torna in acqua, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La squadra olandese al momento è in testa al raggruppamento, ma ha affrontato finora Croazia ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Germania. Inizio soft prima della sfida all’Ungheria : Si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di Pallanuoto: scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri ...