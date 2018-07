Lewis Hamilton e Sebastian Vettel | se F1 il pilota fa ancora la differenza

Lewis Hamilton - GP Germania 2018 : “Ho realizzato il mio sogno in pista. Avevo una macchina fantastica” : Lewis Hamilton vince un incredibile GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno, pur partendo dalla quattordicesima piazza. Una vittoria incredibile condizionata dall’intervento della pioggia e da un errore inaspettato del grande rivale Sebastian Vettel (Ferrari), quando il tedesco era in testa. Da par suo il britannico è stato semplicemente perfetto, ottenendo il quarto successo sul suolo tedesco e tornando in vetta ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton conquista la vetta della graduatoria davanti a Sebastian Vettel dopo il GP di Germania : Lewis Hamilton si prende la vetta della graduatoria iridata dei piloti dopo l’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Germania. Il britannico, vincendo una gara incredibile ed approfittando dell’errore di Sebastian Vettel, si porta in vetta alla Classifica con 17 lunghezze di vantaggio sul teutonico della Ferrari. Un brutto colpo per lui nell’appuntamento di casa. Classifica Mondiale 2018 ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton da 14° a 1° - rimonta incredibile. Vettel sbaglia sotto la pioggia e si ritira : Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno dopo una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. L’inglese, che partiva dalla 14esima posizione, centra 25 punti meritati e pesanti, ma deve ringraziare il clamoroso errore del suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, che getta alle ortiche una vittoria che aveva in pugno, proprio quando era sopraggiunta la pioggia. La pista di Hockenheim si ...

F1 - ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Germania : Dopo essere partito dalla 14esima posizione e dopo che Vettel è uscito di pista

F1 - Hamilton ‘caccia’ Rosberg dal podio : richiesta clamorosa di Lewis per il Gp di Germania : Secondo quanto riportato dalla Bild, Hamilton avrebbe chiesto alla FOM di evitare che fosse Rosberg a condurre le interviste sul podio del Gp di Germania Una richiesta davvero sorprendente, figlia della rivalità scoppiata durante la convivenza in Mercedes. Lewis Hamilton e Nico Rosberg non si sono mai amati, il comportamento del britannico in Germania lo conferma. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo ha chiesto e ottenuto, secondo ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel - una pole con dedica. Lewis Hamilton mette le mani avanti ma… : Sensazioni particolari. E’ questa l’espressione ricorrente in questo weekend in Germania, sul mitico tracciato di Hockenheim, in casa Ferrari. Sebastian Vettel, su una pista su cui non ha mai vinto, potrebbe esibirsi per l’ultima volta davanti al proprio pubblico. I soldi per il GP teutonico non ci sono, nonostante il pienone di quest’oggi e la Germania potrebbe perdere ancora una volta l’appuntamento iridato. E ...

F1 – Qualifiche flop per Hamilton - Wolff dà la colpa a Lewis : “l’uscita sul cordolo ha causato il problema” : Le parole di Toto Wolff sull’episodio che ha caratterizzato in negativo le Qualifiche di Lewis Hamilton Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera poleman delle Qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis Hamilton, fermatosi dopo pochi ...

VIDEO Lewis Hamilton - fermato da un problema tecnico sulla Mercedes : le immagini dello stop della W09 nel corso delle qualifiche : Lewis Hamilton fermo in pista poco prima del termine della Q1 del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ questa la notizia di giornata. Un problema al cambio sulla Mercedes del campione del mondo che quindi domani scatterà partirà dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, tenendo conto della penalizzazione di Daniel Ricciardo (Red Bull). Un guasto che, forse, potrebbe essere stato causato da un ...

Lewis Hamilton - GP Germania 2018 : “Ho rotto lo sterzo. Qui è impossibile rimontare” : Non può essere di certo lo specchio della felicità Lewis Hamilton, costretto a terminare anzitempo le qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Un problema tecnico ha costretto il britannico ad alzare bandiera bianca e non poter fare nulla per rimediare. Lewis, addirittura, ha cercato di spingere a braccia la W09 ma senza ottenere grandi risultati. “Non ho capito esattamente cosa sia successo. Ho ...

F1 – Disastro Hamilton in Germania - Lewis negativo : “ecco cosa è successo” : Lewis Hamilton partirà 14° domani al Gp di Germania: le parole del britannico della Mercedes dopo i problemi alla sua monoposto in Q1 Sabato amaro per Lewis Hamilton ad Hockenheim: il britannico della Mercedes è stato costretto a fermarsi in Q1, sul finale della sessione e, quindi, di dire addio al resto delle qualifiche del Gp di Germania, nonostante si fosse qualificato per la Q2, a causa di un problema alla sua ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

