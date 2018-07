Da domenica 22 luglio il Salotto in piazza XX settembre

22 luglio - NOEMI IN CONCERTO domenica IN VIA XXV LUGLIO - Nardò - Lecce - : Inizio ore 21 , ingresso libero, Arriva a Nardò La Luna tour nella tappa di DOMENICA 22 LUGLIO, uno dei momenti più attesi di Nardò d'estate, la rassegna di eventi e spettacoli del Comune di Nardò ...

British Open 2018 - gli orari e la startlist di domenica 22 luglio. La programmazione tv : Ultimo giro di fuoco al British Open. Oggi si assegna la Claret Jug e tra i giocatori in lotta c’è anche Francesco Molinari, quinto a tre colpi dai tre leader, gli americani Jordan Spieth, Xander Schauffele e Kevin Kisner. Chicco ha disputato un gran terzo giro ed ora ha la possibilità di attaccare per provare a vincere, anche se l’ultima parola spetta sempre al “mostro” Carnoustie. Molinari partirà come terzultimo match ...

F1 oggi (domenica 22 luglio) - GP Germania 2018 : su che canale vedere la gara in tv. Gli orari su Sky e TV8 : Dopo le emozioni delle qualifiche è tempo di fare sul serio ad Hockenheim. Si corre il Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno che rappresenta la corsa di casa per Sebastian Vettel e per la Mercedes. Chi avrà la meglio? Il tedesco della Ferrari, che proverà ad allungare il suo vantaggio in classifica su Lewis Hamilton, oppure la scuderia anglo-tedesca che, dopo il ko di Silverstone, proverà a rimettere le cose in chiaro nella penultima prova ...

domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 22 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 22 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

domenica 22 Luglio sui canali Sky Cinema HD : 2:22 - Il destino è già scrittoMichiel Huisman e Teresa Palmer in un thriller sul fato. Un controllore del traffico aereo, sospeso dal servizio per un errore, si convince di essere vittima di uno schema di eventi. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Codice UnlockedNoomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un ...

Il film da vedere oggi - domenica 22 luglio : Il gioco del tradimento [PRIMA TV] : Gialli e thriller a volontà nell’estate di Rai 2! Il film da vedere oggi 22 luglio, è Il gioco del tradimento, con Rachel Hunter nei panni di una moglie che, dopo aver chiuso la relazione extraconiugale con l’insegnante del figlio, si ritrova a dover fare i conti con un ex amante ossessivo e dal passato oscuro. film da vedere oggi, 22 luglio 2018: Il gioco del tradimento, in prima tv Rai Il thriller Il gioco del tradimento (titolo ...

Gogòl Day : nel Giardino del Bistrò del Teatro Massimo - domenica 22 Luglio - saranno premiati 12 Ambasciatori del Sorriso. : Oltre ai tre ospiti d'onore, a dovere impegnarsi da domenica sera a portare ancora di più in giro, ovunque vadano, la loro voglia di cambiare il mondo attraverso atteggiamenti e pratiche virtuose, ...

F1 - GP Germania 2018 : gara (domenica 22 luglio). Come vederla in tv su SKY e TV8. Il palinsesto completo : gara da non perdere ad Hockenheim. Sebastian Vettel difendere la leadership del Mondiale davanti al suo pubblico, sul circuito di casa (è cresciuto qui vicino) ma sul quale non ha mai vinto. Il tedesco della Ferrari dovrà stare attento perché la Mercedes e Lewis Hamilton fanno sul serio, intenzionati a recuperare dopo le delusioni dell’Austria e della Gran Bretagna. Il tutto con la Red Bull di Max Verstappen pronta a fare da mina ...

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Programma - orari e tv di domenica 22 luglio : Domani andrà in scena il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Motocross sullo storico tracciato di Locket (Repubblica Ceca). Antonio Cairoli riprende la sua sfida contro il compagno di marca Jeffrey Herlings, in testa alla classifica generale con 24 lunghezze di vantaggio sul pilota siciliano. Sul tracciato “old style” ceco Cairoli vorrà reagire allo strapotere dell’olandese, avendo recuperato definitivamente dalla ...

Montegiorgio - Ippica. domenica 22 Luglio dalle ore 20.30 il "San Paolo" darà il via all'appuntamento del trotto nazionale più atteso : il ... : La serata della finale del Campionato, è ricca di spettacoli di contorno. Inizia molto presto e si conclude a mezzanotte con i fuochi d'artificio e la immancabile spaghettata di mezzanotte per tutti ...

Beach Music Parade - l'evento di Rapallo e Santa Margherita rimandato a domenica 29 luglio causa maltempo : ... il terzo evento Beach Music Parade domenica 29 luglio riempie di Musica e di energia Rapallo e Santa Margherita Ligure, zone d'eccellenza non solo in Liguria, ma in tutto il mondo. Dal pomeriggio e ...

Le previsioni meteo per domenica 22 luglio : Tempo spiccatamente instabile al Nordest e inoltre sulla Liguria e sui settori alpini in genere con temporali a carattere sparso. Precipitazioni diffuse sui settori appenninici centrali in locale estensione alle aree adriatiche qui anche forti e con...

La magia dell'arte di strada sbarca per la prima volta a Pula - da domenica 22 a martedì 24 luglio 2018. : Artisti di strada, trampolieri, giocolieri, portano la loro esperienza e formazione maturata in diciotto anni di spettacoli, tra colori, megafoni , occhiali steampunk e nonsense; Maria Norina ...

Ferento - domenica 22 luglio un incontro dedicato a D'Annunzio : Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguardanti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.teatroFerento.