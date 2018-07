ALITALIA Gli errori da evitare nel piano del Governo

L'ALITALIA AGLI ITALIANI : Il piano ancora non c'è ma il governo non ha dubbi: Alitalia tornerà a essere la nostra compagnia di bandiera. È stato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ad annunciare l'intenzione di ...

ALITALIA agli italiani. Toninelli : "Tornerà compagnia di bandiera - con un partner". Scende in campo Di Maio : "L'italianità è un punto fondamentale nel futuro" di Alitalia. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli a RaiNews 24 aggiungendo che "torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare". Nel contempo, prosegue Toninelli, emergono "i danni straordinari" compiuto da manager spesso dipinti come molto efficienti.Della compagnia aerea ha parlato anche il ...

Di Maio : 'Vogliamo un futuro per ALITALIA'. Toninelli : 'Tornerà compagnia di bandiera' : Di Maio e Toninelli rilanciano Alitalia. Il vicepremier parla di un 'impegno in prima persona per garantire un futuro alla compagnia e tutelare i suoi lavoratori'. Il ministro delle Infrastrutture ...

ALITALIA : biglietti scontati a meno 20 % per volare ad agosto : Un’offerta che parla di sole: biglietti per volare ad agosto – in Economy Classic dal 30 luglio al 31 agosto 2018 -, in tutti gli aeroporti italiani, e a meno 20%. L’unica difficoltà? Il tempo. L’offerta va letteralmente presa al volo: i biglietti vanno prenotati dalle ore 12:00 del 18 luglio alle 12:00 del 19 luglio 2018, utilizzando il codice sconto SOLE20 (così come lo leggete, maiuscolo e tutto attaccato). COME ...

Il governo sul dossier ALITALIA : "Gli ex manager pagheranno" : Sembra proprio in alto mare il futuro dell'Alitalia. Dopo un lungo silenzio, il tema è tornato d'attualità con alcune dichiarazioni del ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, titolare del ...

ALITALIA - nessun frequent flyer perderà le miglia premio : Teleborsa, - nessun "socio" perderà le miglia premio Alitalia. La compagnia aerea smentisce infatti in modo categorico l'articolo apparso su Il Messaggero di oggi, 11 luglio, e ripreso da alcuni ...

MilleMiglia ALITALIA : 'Stop accordo con Loyalty - ma programma va avanti' : Il programma MilleMiglia di Alitalia proseguirà senza interruzione nonostante lo scioglimento del rapporto contrattuale con Alitalia Loyalty , Gruppo Etihad,. In una nota diffusa dalla compagnia ...

ALITALIA - nessun "frequent flyer" perderà le miglia premio : nessun "socio" perderà le miglia premio Alitalia. La compagnia aerea smentisce infatti in modo categorico l'articolo apparso su Il Messaggero di oggi, 11 luglio, e ripreso da alcuni organi di stampa, ...

ALITALIA : nessuna conseguenza per nuova gestione MilleMiglia : Roma, 11 lug., askanews, - Alitalia smentisce 'categoricamente l'articolo 'Alitalia, si scioglie il programma MilleMiglia' pubblicato sul Messaggero'. In particolare, è 'falsa e destituita di ogni ...

Annullato il concerto di LP a Roma per un volo ALITALIA cancellato : info e rimborso biglietti : Il concerto di LP a Roma previsto per martedì 26 giugno è stato Annullato. Lo fa sapere l'organizzatore D'Alessandro e Galli attraverso un comunicato condiviso anche sui social network: la cantautrice statunitense di origini italiane avrebbe dovuto cominciare proprio da Roma il suo tour in Italia, ma a causa di un imprevisto non potrà suonare questa sera nella Capitale. La cantante non potrà esibirsi alla Cavea Auditorium Parco della Musica ...

ALITALIA e Missoni. Così decolla l'orgoglio nazionale : Il Fondo Strategico Italiano entra con 70 milioni nel capitale di Missoni, che senza un apporto di energie finanziarie fresche rischiava di doversi rivolgere all’estero per potersi sviluppare come merita, mentre i commissari straordinari di Alitalia incassano un bel 6.4 per cento di crescita passegg

Calenda fa un video con i consigli per Di Maio : “ALITALIA? Non può essere compagnia di bandiera” : Un insolito passaggio di consegne online. Il ministro dello Sviluppo economico uscente Carlo Calenda pubblica sul suo profilo una video-lezione per Luigi Di Maio: 30 minuti di consigli e suggerimenti.Continua a leggere

Le low cost regnano sugli scali italiani E ALITALIA perde quota : Cieli italiani sempre più low cost. È questo quanto emerge dal Bilancio sociale 2017 Enac presentato ieri a Roma, in occasione del ventennale della fondazione dell'Ente. Dal rapporto emerge lo storico sorpasso delle compagnie aeree "no frills", senza fronzoli, rispetto ai vettori tradizionali. Lo stesso Ente nazionale per l'aviazione civile ha ammesso che "il trasporto aereo venti anni fa si presentava come un settore elitario", oggi invece "è ...