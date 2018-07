Roma | ecco i 26 convocati per la tournée negli Usa | escluso Defrel Domani la partenza

Acqua. Raggi : no emergenza in estate - Roma non resterà a secco : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata- aggiunge- e il livello attuale e’ di 7cm piu’ alto di quello registrato nello stesso ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Roma - testimonianza shock : “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” : Roma, testimonianza shock: “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” Ai microfoni di NewsMediaset Isabella Onofrii, vittima del velenoso insetto. E alla periferia della capitale scoppia l’emergenza Continua a leggere L'articolo Roma, testimonianza shock: “Ecco come mi ha ridotto il ragno violino” proviene da NewsGo.

Capri - Baia e Pozzuoli : ecco dove gli antichi Romani trascorrevano le loro vacanze : Estate di sole, mare e divertimento: non si tratta di una moda recente, e anche gli antichi romani si concedevano spesso lunghi soggiorni nelle loro ville al mare. I luoghi preferiti? Capri, Pozzuoli e Baia.Continua a leggere

Emily Ratajkowski tifa Roma : eccola con indosso la maglia numero 10 : ... Emily è stata nominata Woman of the Year dalla rivista Esquire, mentre Rolling Stone la inserì tra i 20 personaggi più sexy del mondo.

Totti - l’ex-capitano della Roma non si smentisce : ecco l’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta : A più di un anno dal calcio giocato, l’ex capitano della Roma Francesco Totti non si smentisce e durante una partita amatoriale a Trigoria contro una squadra composta da giornalisti stupisce tutti con un gol formidabile. Il video dell’azione è stato pubblicato sui canali social della Roma L'articolo Totti, l’ex-capitano della Roma non si smentisce: ecco l’azione che ha lasciato tutti a bocca aperta proviene da Il ...

Roma - riecco i cimiteri dei frigo allarme discariche illegali : Roma città aperta: ai cimiteri di frigoriferi. Oltre il Raccordo, su via dell'Archeologia c'è una discarica di elettrodomestici ben nota ai residenti: 'Arrivano di notte furgoni bianchi e scaricano ...

Chemical Brothers Roma 2018/ Scaletta - Ippodromo delle Capannelle : ecco come si arriva (Roma Rock) : Chemical Brothers Roma 2018, il celebre duo di musica elettronica suonerà questa sera all'Ippodromo delle Capannelle: ecco come si arriva e la probabile Scaletta del Roma Rock.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Roma - quasi fatta per Alisson al Liverpool : ecco le cifre dell’affare : L'estremo difensore brasiliano è volato in Inghilterra per le visite mediche: lascerà la Roma dopo due stagioni. Attesa a breve l'ufficialità. L'articolo Roma, quasi fatta per Alisson al Liverpool: ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Laura Pausini - concerto al Circo Massimo di Roma/ Ecco gli ospiti di entrambe le date : tutte le info del tour : Laura Pausini, in concerto al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio del 2018: Ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Belluno prima per qualità della vita - Roma arretra di undici posizioni : ecco la classifica del Sole 24 Ore : In monatagna, e in particolare sulle Alpi, si vive meglio. E' Belluno, in Veneto, a classificarsi al primo posto nella 28a edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sul benessere dei territori italiani. ...

Laura Pausini al Circo Massimo di Roma : ecco chi aprirà i concerti : Il 21 e 22 luglio The post Laura Pausini al Circo Massimo di Roma: ecco chi aprirà i concerti appeared first on News Mtv Italia.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere : ecco la nuova casa a Roma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere in una nuova casa a Roma. Il leader della Lega e la conduttrice fanno sul serio e sono pronti a mettere su famiglia. Il primo passo per consolidare l’unione è la convivenza, arrivata in questi giorni. Mentre tanti parlavano di crisi e di una possibile rottura, Salvini e la Isoardi si stavano preparando al trasferimento nella nuova abitazione. L’appartamento si trova a pochi passi da ...