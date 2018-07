F1 – Disastro Hamilton in Germania | Lewis negativo | “ecco cosa è successo”

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018)partirà 14° domani al Gp di: le parole del britannico della Mercedes dopo i problemi alla sua monoposto in Q1 Sabato amaro perad Hockenheim: il britannico della Mercedes è stato costretto a fermarsi in Q1, sul finale della sessione e, quindi, di dire addio al resto delle qualifiche del Gp di, nonostante si fosse qualificato per la Q2, a causa di un problema alla sua monoposto. Photo4/LaPressepartirà domani quindi 14°, ma non è ancora chiarosia successo alla sua vettura: “non ho capito esattamentesia successo, quindi ho cercato di riportare la macchina in pista di nuovo ma mi hanno detto di spegnere la macchina e sono sceso e ho provato a spingerla, c’era un problema all’olio e poi sono stato costretto a fermarmi“, ha raccontato il britannico ai microfoni Sky. “Abbiamo ...