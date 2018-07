aduc

: ADUC - Droghe - Articolo - Cannabis e consumi problematici nell'era della legalizzazione: - bulide3 : ADUC - Droghe - Articolo - Cannabis e consumi problematici nell'era della legalizzazione: -

(Di sabato 21 luglio 2018) Quando si esamina la dipendenza dalla, la scienza fornisce alcune prove sfumate, se non in qualche modo contrastanti. In un altro studio del 2017 dal Laboratorio di neuroscienze ...