Savona indagato | Salvini | “Persona pulita e onesta | uno di quelli che stimo di più Spero

Il vice premier Di Maio accusa le banche e il ministro Savona finisce indagato - : ... per la Cgia di Mestre, intanto, è salita la pressione sulle imprese: 1 milione 595 mila i controlli nel 2017, ispezioni raddoppiate, con le conseguenti resistenze del ministro dell'Economia Giovanni ...

Savona indagato - Salvini : lo stimo - giustizia faccia suo corso : Milano, 20 lug., askanews, - Sull'inchiesta della procura di Campobasso sul finanziamento dei parchi eolici in Molise, in cui risulta indagato anche il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, la ...

Il Ministro Savona indagato per usura bancaria : Il Ministro Paolo Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria, cioè l'applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge. L'indagine è coordinata dalla Pm Rossana Venditti e vede coinvolte altre 22 persone. Il nome di Savona è presente nell'atto della Procura della Repubblica di Campobasso con il quale è stata richiesta la proroga del termine delle indagini preliminari. L'inchiesta è relativa alla realizzazione di parchi ...

Il ministro Paolo Savona è indagato per usura : Il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona , è indagato dalla Procura di Campobasso per usura bancaria insieme a tutti i vertici di Unicredit dal 2005 al 2013. Tra i 23 iscritti nel registro ...

Buffagni a Tgcom24 : 'Savona dovrà avvisare governo se indagato' : "Savona è un ministro importante del nostro governo: aspettiamo di capire di cosa si tratta. Nel contratto di governo abbiamo già previsto fattispecie di questo tipo: ministri eventualmente coinvolti ...

Paolo Savona indagato - Di Maio : “Deve dimettersi? È un’inchiesta che conoscevamo già” : “Savona deve dimettersi? È un’indagine che già conoscevamo“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, dopo l’inchiesta che ha coinvolto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, indagato a Campobasso per usura bancaria. Poche parole da parte di Di Maio, che ha lasciato Palazzo Chigi per pranzare dopo il vertice sulle nomine: “Un’ottima notizia”, ha poi rivendicato, in merito all’intesa raggiunta sul ...

'Savona indagato da gennaio' - l'avvocato Iosa - : Campobasso, 20 lug., askanews, - 'Tutto nasce da una denuncia presentata nel giugno 2017 per applicazione di interessi usurari per conto della società Engineering srl, attualmente in liquidazione, nei ...

Avvocato Iosa : Savona indagato da gennaio - è un atto dovuto : Campobasso, 20 lug., askanews, - 'Tutto nasce da una denuncia presentata nel giugno 2017 per applicazione di interessi usurari per conto della società Engineering srl, attualmente in liquidazione, nei ...

Usura bancaria : indagato a Campobasso il ministro degli Affari europei - Savona : I fatti riguardano l’epoca in cui il ministro era al vertice di Unicredit. L’indagine riguarda la realizzazione di parchi eolici di Molise, Puglia e Campania

Ministro Savona indagato per usura bancaria/ Ultime notizie Unicredit : 'nessuna competenza su tassi interesse' : Unicredit, Ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria : Dopo le voci di dimissioni del Ministro dell'economia Giovanni Tria, una nuova tegola si abbatte sul governo giallo-verde. Protagonista, ancora una volta, il Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona che risulta indagato dalla Procura di ...