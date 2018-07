Rai | nuovi Amministratore Delegato e Presidente | tutti i nomi in lizza

Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai?/ L’indiscrezione : corteggiamenti e nuovi show : Cristiano Malgioglio e Diana Del Bufalo traslocano in Rai? L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale "Oggi", corteggiamenti dai alcuni programmi e nuovi show.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:48:00 GMT)

Cda Rai : ecco i nomi dei quattro nuovi membri : Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione (CDA) della Rai: ecco i nomi dei quattro membri scelti a scrutinio segreto da Camera e Senato Mercoledì 18 luglio 2018 Camera e Senato hanno eletto i nuovi membri del Cda della Rai. Il Consiglio di Amministrazione della Rai è stato ufficializzato a poche ore dalla votazione tenutasi con scrutinio segreto. Cda Rai: ecco i nomi dei quattro nuovi membri Eletti i quattro nuovi membri del Consiglio di ...

Rai - il Parlamento elegge 4 nuovi membri del cda : sono Borioni - Coletti - De Biasio e Rossi : Il Senato elegge due donne: Rita Borioni e Beatrice Coletti. La Camera nomina due uomini: Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi. sono i 4 nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della Rai eletti dal Parlamento. La votazione è segreta ed avviene per schede: ciascun deputato potrà indicare un solo nominativo. Non è difficile però risalire alla paternità di ogni nuovo membro del cda di viale Mazzini. Il M5s al Senato ha scelto il suo nome ...

GAZA : ISRAELE BOMBARDA - HAMAS “CESSATE IL FUOCO”/ Ultime notizie - tregua a rischio : “nuovi Raid palestinesi” : Striscia di GAZA, raid ISRAELE dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, HAMAS e la jihad islamica chiede tregua e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Warriors Orochi 4 si mostra in nuovi tRailer e immagini : Senza dubbio Tecmo Koei non ha visto brillare il suo Dynasty Warriors 9 ma sembra che con Warriors Orochi 4 (crossover degli universi Koei) gli sviluppatori stiano lavorando duramente per dare ai fan quello che chiedono da anni.Come riporta Gamingbolt, Tecmo Koei ha infatti rilasciato dei trailer e delle immagini del gioco, in cui possiamo ammirare Gracia, Li Naotora, e Lu Xun (singolarmente), oltre alle terrificanti arti divine e alla meccanica ...

Svelato il tRailer di Rocco Schiavone 2 (video) - Marco Giallini torna su Rai2 con i titoli dei nuovi episodi : nuovi orribili omicidi, la solita atmosfera dark e il malumore del vicequestore romano di Aosta: il trailer di Rocco Schiavone 2 anticipa in parte ciò che vedremo nella nuova stagione. Marco Giallini torna a ricoprire il ruolo del burbero protagonista basato sui romanzi di Antonio Manzini. L'annuncio della seconda stagione era già stato dato quasi due anni fa, al termine della messa in onda del primo ciclo di episodi. Le riprese sono poi ...

Ciclismo - Team BahRain : tra i nuovi ingaggi anche il colpo Caruso : È il Team Bahrain Merida la squadra protagonista di questa fase del ciclomercato. La formazione capitanata da Vincenzo Nibali sta progettando un deciso salto di qualità in vista della stagione 2019. Tra i colpi che il Team manager Brent Copeland ha ormai messo a segno c’è anche quello che porta a Damiano Caruso, il corridore siciliano attualmente alla BMC. Caruso sarà uno dei rinforzi per quella parte di squadra che punta ai grandi giri, ma ...

EntRai in vigore i nuovi dazi Usa sui prodotti cinesi : Dalla mezzanotte e un minuto (le 6.01 in Italia) sono gli Stati Uniti hanno lanciato "la più grande guerra commerciale della storia economica" (come l'ha definita il ministero del Commercio di Pechino) con l"introduzione di nuovi dazi al 25% su 34 miliardi di dollari di merci importate dalla Cina. Pechino ha subito risposto applicando le annunciate "necessarie contromisure" a quello che definisce un atto di "bullismo commerciale". Il presidente ...

Ilary Blasi-Totti - si lavora per renderli i nuovi Sandra e Raimondo Vianello : la sitcom su di loro : Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero prendere parte ad una sitcom tutta dedicata al loro amore ed ai loro siparietti divertenti: ecco la novità Immaginate di poter dare un’occhiata alla vita privata di Francesco Totti ed Ilary Blasi, oltre ad una quotidianità fatta di cose ‘normali’, tra la spigliata conduttrice e l’ex calciatore non mancherebbero di certo battute e siparietti divertenti. La verve romana (e ...

Rai 3 : i nuovi programmi di Augias - Annunziata e Tozzi : Rai 3 punta sui suoi cavalli di razza: due nuovi appuntamenti per Corrado Augias e Lucia Annunziata che aggiungono all'impegno di daytime un altro serale.Partiamo da Corrado Augias, confermato nel daytime feriale con Quante Storie e ora 'depositario' anche di tre prime serate nel sabato sera della rete con Città Segrete, trasposizione televisiva dei suoi ultimi libri, incentrati proprio sul racconto di grandi città, tra storia e misteri. Tre ...

Video e foto de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi - i nuovi episodi su Rai1 nel 2019? : Buone notizie per i fan della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Sono state rilasciate nuove foto de L'Allieva 2 che mostrano i tre protagonisti della seconda stagione: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. La cattiva news riguarda la messa in onda. All'indomani dei Palinsesti Rai 2018, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile slittamento de L'Allieva per il prossimo anno, addirittura in ...

Rai - ecco i nuovi palinsesti. Orfeo ricorda Frizzi : 'Il suo sorriso è il volto che vogliamo' : 'Il futuro è già in programma': questo lo slogan dell'offerta Rai per l'autunno 2018. Il dg Mario Orfeo, nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione, ha anche ...

Conan Exiles : indiscrezioni e tRailer di lancio per i nuovi DLC : Conan Exiles si lascia andare in una fuga di notizie mentre presenta il suo nuovo DLC Khitai e pubblica l'"Imperial East Pack", pacchetto che introduce una serie di armi, armature, decorazioni e costruzioni nuove dalle terre Khitai.Come riporta Dualshockers, per celebrare il lancio del DLC possiamo vedere un trailer preparato ad hoc, ma non facciamo nemmeno in tempo a finire di parlarvene che dobbiamo segnalarvi come il nuovo DLC sia stato ...

IL SUPPLENTE - Rai 2 : ENRICO MENTANA E J-AX/ Anticipazioni 20 giugno : grande attesa per i nuovi protagonisti : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono ENRICO MENTANA e J-AX che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:53:00 GMT)