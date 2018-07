Pd | Grasso | non ho ricevuto alcuna ingiunzione

Pd : Grasso - non ho ricevuto ingiunzione : ... e da presidente del Senato, come so essere norma, non ho ritenuto di finanziare alcuna attività politica". Così Pietro Grasso reagisce alla notizia della 'condanna' al pagamento di 82mila euro a ...

"Pietro Grasso deve pagare 83mila euro al Pd" : ma l'ex presidente del Senato non ci sta : Il Pd fa parte del passato per Pietro Grasso. Ma il Senatore ed ex candidato premier di Liberi e Uguali alle ultime elezioni politiche del 4 marzo, deve restituire ben 83mila euro al suo ex partito. Sarebbe stato...

Pd - Grasso condannato a pagare i contributi non versati : "Salvini invece di querelare Saviano" restituisca i 49 milioni della Lega. Pietro Grasso si schiera dalla parte dello scrittore e incalza la Lega perché paghi i suoi debiti.Ma proprio oggi - come racconta il Corriere - il tribunale di Roma ha condannato l'ex presidente del Senato a pagare oltre 80mila euro (83250 per la precisione) al Partito democratico. Sono i soldi (circa 1500 euro al mese) che il suo ex partito gli chiede da tempo come ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della ...

Leu - Grasso all’assemblea : “Disponibili ad alleanze - non siamo autosufficienti”. Ma i militanti si dividono : “Noi siamo un soggetto politico autonomo che non è certamente autosufficiente ed è disponibile ad alleanze, ma dopo che si è creato il proprio progetto e obiettivo”. Così Pietro Grasso, a margine dell’assemblea di Liberi e Uguali a Milano, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un parere sull’ipotesi di alleanze con il Pd. Intanto gli elettori Leu si dividono sul tema. Alcuni sarebbero propensi a una apertura, mentre ...

Leu : Grasso - non aspettiamo congressi di altri - avanti spediti : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Emerge dal dibattito di oggi la necessità di promuovere in tempi brevi la costituzione dei Comitati territoriali, in modo da attivare anche a livello provinciale la partecipazione di militanti, elettori ed esperti su tutti i temi che saranno discussi fino a fine settembre”. Lo dice Piero Grasso, leader di LeU intervenendo a conclusione della giornata di insediamento del comitato promotore di Liberi ...

Pietro Grasso : “Andare oltre LeU? Non ci capirebbero. Inizia il percorso costituente : in 2 fasi verso il partito” : “Oggi Inizia finalmente il percorso costituente che abbiamo deciso di intraprendere il 26 maggio scorso” all’assemblea di Liberi e Uguali (Leu). Così il presidente della lista elettorale di sinistra Pietro Grasso ha aperto a Roma i lavori del Comitato promotore nazionale per definizione del profilo politico in vista della trasformazione in partito. La prima fase sarà una discussione aperta sulle idee e sui temi, la seconda ...

Pietro Grasso : "Non voglio altri Siani o Impastato" : "Dobbiamo scegliere da che parte stare: se con Saviano o con Salvini. Salvini è il ministro dell'Interno e, proprio in quel ministero, si decide chi deve essere protetto dallo Stato. Con le frasi di stamattina vuol far capire a Saviano di non criticarlo, di stare zitto, altrimenti può intervenire per lasciarlo senza protezione contro la camorra, che lo vuole morto da anni per le sue inchieste e per il suo essere diventato un ...