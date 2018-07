Maltempo | esondato torrente nel Bellunese | invasa la strada in Cadore

Maltempo : esondato torrente nel bellunese - invasa strada in Cadore : Belluno, 20 lug. (AdnKronos) - “Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottac

Maltempo : esondato torrente nel bellunese - invasa strada in Cadore : Belluno, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Ho allertato immediatamente i nostri servizi forestali e la protezione civile e sono in contatto anche con i vigili del fuoco provinciali, che garantiranno massimo appoggio ai comuni”. A dirlo è l’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin in relazione all’esondazione del torrente Orsina che ha invaso il manto stradale di collegamento tra i comuni di ...

Maltempo : tromba d'aria nel milanese. Seveso esondato : Tetti scoperchiati, alberi caduti, strade allagate: il Maltempo al Nord sta causando molti danni, anche se, per fortuna, finora se ne registrano solo a cose e non anche a persone. In particolare nella notte scorsa c'è stata una violenta tromba d'aria nella zona di Pozzo d'Adda, nel milanese, che ha scoperchiato una palazzina e danneggiato anche altri tetti, facendo finire lamiere e calcinacci sulla strada e sulle auto in sosta. Sulle strade ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati : Maltempo, sindaco Moena a Sky TG24: esondato fiume. Circa 50 sfollati Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l’inondazione Parole chiave: ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati - : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l'inondazione

Bomba d'acqua nel Pisano : salvati due anziani/ Video - Maltempo : nubifragio a Volterra - esondato l'Ema : Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:28:00 GMT)