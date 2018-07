La tratta delle bimbe domestiche | le bambine vendute alle famiglie dei ricchi

Per il terzo anno consecutivo lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura - tempestiva ed efficace nel trattamento delle labiopalatoschisi : Per il terzo anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, rilancia la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Nei due anni precedenti, infatti, il Dottor Scopelliti ha coinvolto ...

Dia : 'Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua a essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

La guerra delle crocerossine : “Ci trattano come majorette” : C’è una «guerra» nella Croce rossa. Lo scontro è tra i vertici ma è la base delle crocerossine che ha deciso di uscire allo scoperto acquistando una pagina di pubblicità su La Stampa. Le infermiere volontarie accusano il presidente Cri, Francesco Rocca, di aver violato le gerarchie e lo invitano a fare dietrofront. «Il presidente ci sta snaturando,...

Calciomercato - le trattative sugli attaccanti delle big di Serie A : Archiviata la stagione 2017-18, è ormai tempo di pensare al Calciomercato estivo che andrà ad aggiornare e completare le rose in vista del prossimo campionato. In Serie A è consuetidine che sia la ...

Napoli - la tratta delle schiave : costrette a prostituirsi dopo essere arrivate in Italia con un barcone : Sgominata tratta delle schiave. La polizia Napoli ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di...

Trenord - un patto per il rilancio. La Regione tratta con Fs : si studia il «prestito» delle quote : Due estremi. Sintetizziamoli brutalmente. Da una parte la posizione di Fs che con il suo ad, Renato Mazzoncini, si dice pronta a investire sui treni regionali a patto di poter acquisire la quota di ...

Oggi e domani - al Teatro delle Saline di Cagliari - va in scena "trattato di economia" - il suggestivo spettacolo degli artisti toscani ... : ... ambito, formazione e percorso artistico, che per caso un giorno hanno scoperto di covare lo stesso desiderio: realizzare uno spettacolo sulla scienza che vuole liberare l'umanità dalla schiavitù del ...

La bella foto del tavolo delle trattative Lega-Cinque stelle : L’unico che avrebbe potuto salvare la faccia, al tavolo delle trattative Lega-Cinque stelle, era Rocco Casalino, responsabile della comunicazione. In quanto ripreso di spalle. Ma all’obiettivo ha offerto i suoi jeans strappati: jeans strappati per fare la storia del paese, maniche arrotolate di un a

trattativa M5S-Lega - Berlusconi aspetta : non è ancora il momento delle barricate : Magari avrebbe preferito una tribuna d'onore, invece di uno scomodo loggione. Ma adesso tocca stare a guardare. E, allora, tanto vale mettersi comodi. La riabilitazione di Silvio Berlusconi non ha ...

Luigi Di Maio - entrata a gamba tesa su Matteo Salvini al tavolo delle trattative : 'Tu premier? Sai che Mattarella...' : L'impegno di Matteo Salvini e Luigi Di Maio è quello di presentare il nome del premier al presidente Sergio Mattarella entro domenica sera, per poi discutere la squadra dei ministri e il programma ...