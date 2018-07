Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare comunque e sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Migranti : Martina - Salvini si dimetta : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Di fronte all'incapacità del Ministro dell'Interno di assolvere al suo compito, senza ogni volta buttarla in propaganda e provocare, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del ...

Migranti : Martina - Salvini si dimetta : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Di fronte all'incapacità del Ministro dell'Interno di assolvere al suo compito, senza ogni volta buttarla in propaganda e provocare, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del ...

Migranti - Martina : riaprire i porti : Per una vera politica europea per le migrazioni. Per restare umani e non scoprirsi sempre più indifferenti". Lo scrive su Twitter Maurizio Martina, segretario reggente Pd. "Ho apprezzato le parole ...

Migranti - Martina : riaprire i porti : 19.20 "riaprire i porti, lavorare con le Ong, battersi in Europa perché gli egoismi nazionali non vincano come ieri con la complicità del nostro governo. Per una vera politica europea per le migrazioni. Per restare umani e non scoprirsi sempre più indifferenti". Lo scrive su Twitter Maurizio Martina, segretario reggente Pd. "Ho apprezzato le parole del presidente ...

Migranti - Martina : riaprire i porti : 19.20 "riaprire i porti, lavorare con le Ong, battersi in Europa perché gli egoismi nazionali non vincano come ieri con la complicità del nostro governo. Per una vera politica europea per le migrazioni. Per restare umani e non scoprirsi sempre più indifferenti". Lo scrive su Twitter Maurizio Martina, segretario reggente Pd. "Ho apprezzato le parole del presidente Fico. Mi auguro -prosegue- che si muova sia verso la maggioranza sia nel suo ...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Martina - su Migranti nessun cambiamento : ANSA, - ROMA, 24 GIU - "Caro presidente Conte, non c'è nessun "cambio radicale" nel doc italiano. Da anni si lavora su questi punti. Oggi però l'Italia è più isolata e l'Europa è più divisa anche per ...

Migranti - Martina : timore? Italia isolata : 22.11 "Chiediamo che l'Europa batta un colpo. La preoccupazione,anche rispetto a quel che sta emergendo nella discussione di altri Paesi,è che l'Italia si trovi più isolata rispetto al dibattito che ci sarà soprattutto la settimana prossima" Così il segretario Pd, Martina, sugli sviluppi degli scambi tra Governo Italiano e Bruxelles. "Vediamo come andrà, ma il dato inequivocabile è che in questi 7/10 giorni si è fatta molta propaganda, si ...

Migranti - Martina : 'Aquarius usato in maniera propagandistica' : 'RAGGI VALUTI SERIAMENTE DI LASCIARE' 'La responsabilita' politica di Raggi e' evidentissima. E' una citta' allo sbando'. 'Pur essendo da un'altra parte, non tifo per il disastro' ha proseguito- Non ...

Migranti : Martina - oggi Italia più debole : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso ...

Migranti : Martina - oggi Italia più debole : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso ...

Migranti - Martina : ora Italia più isolata : 10.42 "Quella della nave Aquarius è stata "una gestione sconsiderata", che porterà l'Italia "a essere isolata" quando il 28 giugno il vertice Europeo dovrà affrontare il tema dell'immigrazione. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervenendo a "Radio anch'io" su Radiorai.

'Salvini delirante sui Migranti' - Martina del Pd - : Roma, 11 giu. , askanews, La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius non è 'una vittoria' ed 'delirante' la linea di Matteo Salvini. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurzio ...