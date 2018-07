Più problemi con smartphone Samsung e Xiaomi | meno con Huawei e OnePlus | i bug più

Problemi con Qui Ticket : fallito e buoni pasto non Più accettati? Il punto : Chi sta avendo Problemi con Qui Ticket e dunque con i buoni pasto ricevuti al lavoro presso molte delle pubbliche amministrazioni italiane? La società è fallita e non è possibile più acquistare beni presso i supermercati e i negozi aderenti? La situazione è alquanto grave al momento, a seguito di una specifica decisione presa da Consip (ossia la centrale acquisti della pubblica amministrazione che si occupa di bandire tutti i bandi per la ...

Più costosa l’assistenza per Asus ZenFone 3 con problemi di fotocamera : risposta ufficiale : Continua a tener banco in queste settimane la questione relativa ai problemi di messa a fuoco della fotocamera montata sull'Asus ZenFone 3. Con il trascorrere del tempo sempre più utenti stanno facendo i conti con questa anomalia hardware, al punto che oggi 2 luglio ho deciso di tornare su un argomento che in realtà ho avuto modo di trattare in parte qualche mese fa sulle nostre pagine. Per quale motivo? Ho raccolto alcune novità extra che ...

Egitto - Eni scopre Noor : ‘Più grande giacimento di gas del Mediterraneo’. Ma per l’Italia sono problemi : Secondo uno dei pochi giornali egiziani di solito attendibili, al-Masry al-Ayoum, di fronte alle coste dell’Egitto l’Eni ha scoperto un giacimento di gas, Noor, che ha dimensioni pari a tre volte il gigantesco giacimento di Zohr, individuato nel 2015 e ritenuto all’epoca il più grande del Mediterraneo. Le trivellazioni esplorative, ha spiegato a Reuters il portavoce del ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie Hamdi Abel Aziz, avranno ...

Matematica Seconda Prova/ Problemi - soluzioni e quesiti Maturità 2018 : ultime notizie - il test Più difficile : Matematica, Seconda Prova Maturità 2018 per il Liceo Scientifico. Le ultime notizie sulle tracce: problema e quesiti, la guida alle soluzioni per gli studenti. Foto e tracce svolte(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Subito problemi con iOS 12 beta 2 : ecco quelli Più frequenti : La giornata di oggi per gli utenti Apple è stata caratterizzata senza ombra di dubbio dal rilascio di iOS 12 beta 2. Considerando il fatto che la prima beta, come è logico che sia, abbia fatto emergere non pochi problemi, chiaramente c'erano tante aspettative nei confronti del secondo appuntamento ufficiale. Fermo restando che per toccare con mano l'aggiornamento nella sua versione definitiva dovremo attendere circa tre mesi stando alla ...

Samsung Galaxy S9 risolvere i problemi Più comuni : risolvere gli errori più comuni che si presentano sul Samsung Galaxy S9. Come si ripristina il telefono Android Samsung Galaxy S9 dopo un errore

Problemi (comuni) alla schiena e l’inizio di un’amicizia - Kerr svela : “le congratulazioni Più belle? Quelle di Tiger Woods” : Steve Kerr ha svelato di aver ricevuto circa 70 messaggi di congratulazioni dopo la vittoria nelle Finals NBA: il messaggio più apprezzato però è stato quello di Tiger Woods Oltre ad aver vinto da giocatore nei Bulls di Michael Jordan, Steve Kerr ha avuto il merito e la fortuna di aver vinto addirittura 3 anelli da allenatore, contribuendo in maniera decisiva alla creazione dei Golden State Warriors che ad oggi dominano la lega. Al termine ...

Memoria limitata per Huawei P9 Lite : le cartelle che incidono di Più su questi problemi : Uno dei problemi più spinosi per il pubblico in possesso di un Huawei P9 Lite, si sa, riguarda la sua capacità limitata dal punto di vista della Memoria. In passato ci siamo soffermati su moltissimi rimedi "esterni" all'interno delle nostre pagine, provando di volta in volta a suggerirvi strade che contemplassero applicazioni o prodotti per ovviare al problema. Dopo gli approfondimenti in questione, l'ultimo dei quali giunto nemmeno troppo tempo ...

Almeno dieci problemi problemi con iOS 12 beta 1 : ecco i Più frequenti al 6 giugno : Ci sono grandi aspettative in questi giorni attorno all'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Nonostante manchino ancora alcuni mesi per il suo lancio definitivo, destinato ad avvenire in concomitanza con la commercializzazione del nuovo iPhone 2018, allo stesso tempo la distribuzione della primissima beta sta dando modo a tutti noi di ottenere alcune informazioni preliminari molto interessanti. In attesa dei primi dettagli sul fronte ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” protagonista la tiroide e i problemi Più comuni : La tiroide è una ghiandola fondamentale per il metabolismo e gioca un ruolo importante nella funzione di molti organi, inclusi il cuore, i reni e la pelle. Per la salute generale dell’organismo è essenziale che la tiroide funzioni bene. Quali sono i problemi più comuni? Possono essere ereditari? Michele Mirabella e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Rocco Bellantone, direttore di Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico ...

Governo : Rosato - Salvini? Più show da sceriffo che capacità su problemi : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Salvini sarà un ministero dell’Interno più inteso alla spettacolarizzazione del ruolo di sceriffo che a risolvere i veri problemi. Lo dimostra l’annuncio del taglio ai fondi per l’accoglienza. Che risolve? La dice tutta sulla dose di demagogia di questo Governo”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, Salvini? più show da sceriffo che capacità su ...

Juncker senza freni contro l'Italia : "Lavori di Più e sia meno corrotta invece di incolpare l'Ue per i suoi problemi" : "Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia": sono le parole durissime espresse dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza a Bruxelles 'New Pact for Europe' L'esponente di Bruxelles ha invitato inoltre gli italiani a "smettere di guardare all'Ue per salvare le ...

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : 'Forse a un certo punto non ci vedrete Più' : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

