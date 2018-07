‘ndrangheta | Di Maio all’imprenditore minacciato | “Sostegno a chi lotta e denuncia” E

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) I ministri Die Bonafede oggi sono stati a Gioia Tauro dove hanno incontrato l’imprenditore Nino De Masi che vive da anni sotto scorta.dalla, De Masi ha fatto visitare la sua azienda ai due esponenti del governo che già aveva incontrato nelle settimane scorse a Roma. “Le organizzazioni criminali si sconfiggono creando lavoro – ha affermato il ministro Luigi Didurante dell’incontro -, ma il lavoro lo creano le imprese e noi oggi sottolineiamo quali imprese intendiamo aiutare. Noi vogliamo sostenere gli imprenditori e non i prenditori che hanno realizzato capannoni con i soldi pubblici e poi sono scappati. Noi vogliamo sostenere chi in questo territorio c’è rimasto e ha combattuto denunciato come ha fatto Nino De Masi. La mafia è un atteggiamento e a volte lo troviamo anche nelle banche”. Il riferimento è alla vicenda che ha visto protagonista ...