Leonardo e Ducati | quando i test pilot fanno la differenza

notizie.tiscali

: @Leonardo_IT e @DucatiMotor, quando i #testpilot fanno la differenza #VIDEO via @askanews_ita -> - pinodifeo : @Leonardo_IT e @DucatiMotor, quando i #testpilot fanno la differenza #VIDEO via @askanews_ita -> - AdelaidaDVeen : RT @PanOrao: E no, Leonardo da Vinci non era italiano. l' idea di 'Italia' intesa come territorio unificato non esisteva. Per secoli il ter… - luigivolpe6 : Beh, dai, però diciamolo che Leonardo con 4000 ducati d'oro, sottostimo' la Gioconda ! -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Milano, askanews, - Sfidare ogni limite per determinare i parametri di sicurezza e affidabilità che rendono grandi nel mondo due eccellenze industriali del Made In Italy, in cielo e sulle piste: ...