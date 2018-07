Lamborghini | nuovo record di vendite

Lamborghini - fuoriserie anche sul mercato del lavoro : "Nuovo contratto e 150 assunzioni" : È entrato in vigore in Lamborghini auto il nuovo contratto integrativo aziendale sottoscritto dall'azienda assieme a Rsu, Fiom e Fim e approvato dalla quasi totalità dei dipendenti in seguito a...

Lamborghini - sindacati entusiasti del nuovo contratto integrativo : SANT'AGATA - L'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto integrativo in Automobili Lamborghini per il 2018, sottoscritta la settimana scorsa e che ora dovrà essere sottoposta al...

Lamborghini - referendum aziendale sul nuovo patto integrativo : “Più soldi in busta o più ferie?” : referendum alla Lamborghini sul nuovo patto integrativo. Il quesito è uno: voi dipendenti preferite una busta paga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero? La consultazione si svolgerà fra tre giorni nella sede dell’azienda a Sant’Agata Bolognese e il rinnovo del contratto per il 2018 prevede proprio la possibilità di usufruire di cinque giorni di permessi aggiuntivi oppure, in alternativa, di lavorare in cambio della ...