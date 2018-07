economia.ilmessaggero

: Aerospazio laziale protagonista a Farnborough - #Aerospazio #laziale #protagonista - zazoomnews : Aerospazio laziale protagonista a Farnborough - #Aerospazio #laziale #protagonista - zazoomblog : Aerospazio laziale protagonista a Farnborough - #Aerospazio #laziale #protagonista -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) The Lazio Experiences", un appuntamento con i principali attori del settore per parlare del nuovo paradigma dell'economia dello Spazio. "Non dobbiamo dimenticare che il Lazio in questo settore ha una ...