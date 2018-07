GIGABYTE presenta i primi alimentatori da gaming della linea AORUS

eurogamer

(Di martedì 17 luglio 2018), produttore di componenti hardware per PC con una discreta fama, ha annunciato oggi con un comunicato stampa ufficiale il rilascio diP850W e P750W, iper PC a marchio, il brand dedicato al migliore hardware da.I nuovi P850W e P750W con certificazione 80 PLUS Gold offrono funzionamento silenzioso ad efficienza energetica, così come personalizzazione modulare e una maggiore durata per gli appassionati di, in particolare per quelle configurazioni a GPU multiple focalizzate su giochi di realtà virtuale.Grazie alla certificazione 80 PLUS Gold, glioffrono prestazioni elettriche superiori con un'efficienza energetica minima del 90%, garantendo che lo spreco di energia sia mantenuto al minimo. Con meno calore ed un ridotto rumoreventola, gliconsentono ai gamer di godere di un ambiente di gioco ...