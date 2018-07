Sensori salva bimbi in auto | arriva la legge

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Una piccola modifica all’articolo 172 del Codice della strada può essere fondamentale perre la vita dei nostri figli, per evitare che da una banale distrazione scaturisca una tragedia che segna per sempre un padre, una madre, una famiglia. Parliamo dei casi di bambini dimenticati indai genitori. Un piccolo errore può trasformarsi in dramma. Ma per evitarlo basta avvalersi delle tecnologie che già esistono: per esempio un sensore integrato al seggiolino e collegato alla chiave del veicolo o allo smartphone“. Lo scrive sul blog delle stelle il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. “Porteremo presto il provvedimento in Consiglio dei ministri e agevoleremo l’obbligo attraverso una detrazione fiscale. Al tempo stesso, il mio ministero sta per lanciare una campagna di sensibilizzazione sul tema. Sono questi i provvedimenti che possono ...