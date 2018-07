Inferno sull' A1 | morto Stanislao Acri | la moglie Daria e il figlio di 6 mesi Il

Migranti - un libro sull’Inferno della Libia : “Non lasciamoli soli”. Gli autori : “Storie di persone non di numeri” : E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovo libro di Chiarelettere editori, ‘Non lasciamoli soli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro riporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che ...

Vicenza - Inferno sull’A31/ Video - come in un film : tir piombato sulle auto in colonna - morta anche una 17enne : Vicenza, doppio incidente in A31 ad Albettone: prima schianto tra due auto, poi un tir tampona tre veicoli fermi in coda. Incendio e 3 morti carbonizzati tra le lamiere, c'è quarta vittima(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 23:49:00 GMT)

Inferno sull'A31 - auto in fiamme dopo lo schianto : 4 morti carbonizzati - anche padre e figlia : Incidente mortale a Vicenza . Quattro persone sono morte carbonizzate nello schianto avvenuto poco dopo le 12.30 sull'autostrada A31 all'altezza del comune di Albettone , in provincia di Vicenza . Tra ...

Inferno sull'autostrada - 3 morti carbonizzati : Vicenza, 22 mag. (AdnKronos) - Tre morti carbonizzati. E' il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull'autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza. Da una prima ricostruzione, una colonna di mezzi fermi per un p

Inferno sull’autostrada - 3 morti carbonizzati : Vicenza, 22 mag. (AdnKronos) – Tre morti carbonizzati. E’ il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull’autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza. Da una prima ricostruzione, una colonna di mezzi fermi per un precedente incidente avvenuto qualche centinaio di metri più avanti è stata tamponata da un camion. Dopo l’urto tre auto hanno ...

Inferno sull'autostrada - 3 morti carbonizzati : Tre morti carbonizzati. E' il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale questa mattina poco dopo mezzogiorno sull'autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione ...