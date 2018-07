Gli hacker russi stanno spiando l' Italia?

Luigi Mastroianni vittima di hacker : ecco cosa Gli è successo : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni beffato da un hacker Pare davvero non esserci un solo giorno in cui Luigi Mastroianni venga lasciato in pace. Difatti il giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la furiosa polemica con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella, è stato preso di mira da un hacker. cosa gli è successo? Andando nel particolare, il suddetto pirata informatico, in queste ultime ore, si è impossessato del suo profilo personale ...

Hamas ha hackerato Gli smartphone di decine di soldati israeliani : Quelli con Android, usando due app per appuntamenti e una sui Mondiali di calcio, e non è la prima volta che succede The post Hamas ha hackerato gli smartphone di decine di soldati israeliani appeared first on Il Post.

BUG SAMSUNG : FOTO SPEDITE A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - stavolta non c'entrano Gli hacker : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Come difendere il PC daGli hacker : In TV parlano spesso di attacchi hacker a siti famosi o alle istituzioni, con relativa fuga di informazioni o disservizi per gli utenti che si collegano al sito preso di mira. Le elevate conoscenze informatiche dei malintenzionati che prendono di mira server e siti Web sono un pericolo concreto anche per il tuo PC, che […] Come difendere il PC dagli hacker

Online un leak di Doctor Who 11 con Jodie Whittaker? BBC annuncia azioni legali per Gli hacker : In un'epoca in cui Internet è disponibile a tutti, alcuni hacker sono riusciti ad accedere al sistema di BBC Studios, rubando il primo leak di Doctor Who 11 e rilasciandolo Online. La clip dura 53 secondi e si vede Jodie Whittaker al debutto come nuovo Signore del Tempo. Ora BBC ha annunciato che intraprenderà azioni legali contro coloro che hanno messo Online il materiale. Sul comunicato stampa postato sul website britannico si legge che gli ...

Un attacco hacker ha messo fuori uso il sito del Consiglio regionale della Toscana. Intorno alle 16 sono comparse alcune foto targate "Anonymous Italia" nella galleria di immagini nella homepage del

Toscana : attacco hacker blocca il sito del ConsiGlio regionale : Un attacco hacker ha messo fuori uso nel pomeriggio il sito del Consiglio regionale della Toscana. Intorno alle 16.00 sono comparse alcune foto targate ‘Anonymous Italia’ nella galleria di immagini nella homepage del sito, una con il logo dell’organizzazione di hacker, l’altra con la scritta in inglese “La gente non deve aver paura dei propri governi, i governi devono aver paura dei loro popoli“. In seguito ...

Ticketmaster - allarme hacker sui biGlietti dei concerti : decine di miGliaia dati bancari rubati : È andata peggio agli utenti del resto del mondo, Italia compresa: chiunque, tra gli utenti che hanno acquistato biglietti per concerti ed altri spettacoli nel periodo compreso tra settembre 2017 e lo ...

Ecco Gli "hacker etici" che navigano in rete a caccia dei web-pirati : Nell'Italia dei cervelli in fuga ci sono quattro ragazzi che i colossi internazionali della cybersecurity ci invidiano. I loro nomi: Marco Grimoldi, Andrea Peluso, Gabriele De Fino ed Emanuele Galasso. Sono loro i giovani talenti vincitori della prima "maratona" che ha coinvolto studenti e appassionati di informatica."Nel corso di 4 sessioni da 45 minuti - spiegano i partecipanti alla gara - abbiamo dovuto scovare le vulnerabilità di un sito web ...

Gli hacker cinesi hanno deciso di 'dirottare' i satelliti Usa : 'L'interruzione dei servizi satellitari potrebbe esporre installazioni civili e militari a enormi disagi , nel mondo reale, ', ha affermato Vikram Thakur, direttore tecnico di Symantec. 'Siamo ...

