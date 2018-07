Coni | alla Città dei ragazzi il progetto Educamp

Silvio BerlusConi ordina : opposizione dura alla Lega. L'alleanza sta per frantumarsi : Forza Italia e Lega sempre più lontane. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi , infatti, non si sentono da tempo: i rapporti restano buoni, ma sono sempre più sporadici. E, presto, i rapporti politici ...

Italia-Libia - non basta il sostegno alla Guardia Costiera. Va ripreso il dossier BerlusConi-Gheddafi : di Eugenio D’Auria* Il complesso quadro delle relazioni italo-libiche si sta arricchendo di elementi di particolare rilievo a seguito degli scambi di visite di alto profilo intervenuti negli ultimi giorni. È del tutto prematuro provare a fare un bilancio dei risultati ottenuti ma si può peraltro cercare di delineare quale sarà il percorso che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri più interessati alle tematiche libiche intendono ...

Divorzio - Cassazione 'L assegno va calcolato in base alla storia familiare e al contributo dato da entrambi i Coniugi' : ROMA - Una sentenza della Corte di Cassazione ribalta il criterio per concedere l'assegno di Divorzio, che andrà valutato in base a un 'criterio composito'. Il nuovo pronunciamentopotrebbe rimettere ...

Alla festa per il giuramento di Erdogan c'erano pochissimi europei. Tra cui BerlusConi : Scontata invece la presenza del presidente venuezuelano, Nicolas Maduro , la cui elezione è stata contestata da buona parte del mondo, ma sempre sostenuta da Erdogan, che ora acquisisce poteri che al ...

L’assegno di divorzio cambia ancora : conta il contributo del Coniuge alla vita della coppia : Al già esistente tango della gelosia bisognerebbe aggiungere il valzer del divorzio, o meglio quello delle sentenze sul divorzio e in particolare sulL’assegno che accompagna l’addio fra i coniugi. Dopo la sentenza Grilli, che eliminava il criterio del tenore di vita mantenuto dal coniuge più debole durante il matrimonio per stabilire l’ammontare degli alimenti, ne sono venute altre in sensi diversi. L’ultima arriva dalla Corte di Cassazione e ...

Assegno divorzio - la Cassazione : “Deve tenere conto del contributo dell’ex Coniuge alla famiglia” : La Cassazione risolve il contrasto di giurisprudenza sull’Assegno di divorzio dopo la sentenza Grilli-Lowenstein: d’ora in poi il criterio per concedere o meno l’Assegno andrà valutato in base a un “criterio composito”, mentre viene reintrodotto il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio per la quantificazione dell’entità del mantenimento. Questo significa che saranno diversi i fattori da analizzare, a seconda dei casi. ...

Moavero "Su barConi migranti possibile presenza di terroristi"/ Vertice Nato - allarme del ministro Esteri : Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi": l'allarme del ministro degli Esteri italiano alla vigilia del Vertice Nato, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Carlo Vanzina - i funerali a Roma. Da Verdone alla coppia De Sica-Boldi fino a BerlusConi : l’ultimo saluto di amici e fan : Decine di fan e una sfilata di amici e colleghi per l’ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto l’8 luglio dopo una lunga malattia. alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma si sono presentati volti noti dello spettacolo, ma anche politici come Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli. Ci sono naturalmente i compagni di lavoro con cui il produttore e regista ha condiviso la maggiora parte della sua vita: ...

Claudio Marchisio - il messaggio malinConico ed il possibile addio alla Juventus : Claudio Marchisio si appresta a vivere giorni caldissimi, il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Emre Can “Ultimo bagno di questa estate, per me, bellissima, interessante, viaggiando molto, conoscendo posti nuovi e persone nuove. Un’estate dentro a mille pensieri”. Claudio Marchisio ha salutato così le sue vacanze estive, pronto a ripartire dal ritiro della Juventus. Tra i suoi mille ...

BerlusConi alla battaglia dei voucher : Tajani non ha dubbi: ''Manca una politica industriale, dobbiamo aiutare le imprese a creare occupazione e su questo sarò impegnato in prima persona". E ancora: ''agricoltura e turismo, giovani e ...

Roma - fiamme in un palazzo alla Pisana : inquilini evacuati dai balConi : fiamme in un appartamento al quinto piano di un palazzo di otto piani in via Mario de Renzi, in zona Pisana alla periferia di Roma. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che ...

Il governo passa la palla al Coni Più forte la candidatura di Milano : Roma Nel giorno del ritiro di Graz, i dossier delle candidature italiane per i Giochi invernali 2026 sono arrivate sul tavolo delConsiglio dei ministri. Il premier Conte ha esaminato insieme al ...

Il governo dà il via libera alla candidatura ai Giochi. E il Coni sceglierà la città : alla fine il governo ha deciso per il via libera. Passando la palla al Coni per la scelta della città che dovrà candidarsi per le Olimpiadi del 2026. Sul campo ci sono gli scontri tra la Cortina del governatore Zaia (Lega) e la Torino della grillina Appendino,"Il Consiglio dei ministri - si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi - preso atto della volontà espressa dai Comuni di Cortina, Milano e Torino di candidarsi a ospitare i Giochi ...