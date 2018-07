Tutti assolti i secessionisti del tanko di piazza San Marco Nel 2014 invasero Venezia

Secessionisti : Tutti assolti in Tribunal3 : ANSA, - BRESCIA, 14 LUG - Il tribunale di Rovigo ha assolto tutti i Secessionisti lombarde e veneti che erano accusati di associazione sovversiva per aver programmato l'occupazione di piazza San Marco ...

Trieste - Tutti assolti i poliziotti coinvolti nel caso Alina : Pronunciata la sentenza sui nove agenti a processo in rito abbreviato. La donna si era suicidata nel 2012 all'interno della camera di sicurezza del commissariato di Opicina

Processo Uva : assolti in appello Tutti gli imputati : La Corte d'Assise e d'appello di Milano oggi si è espressa sul caso di Giuseppe Uva, morto dieci anni fa (giugno 2008) dopo essere stato fermato da due carabinieri mentre cercava di sposare delle transenne nel centro di Varese e portato in caserma e poi con un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) all'ospedale di Circolo di Varese, dove morì la mattina dopo per arresto cardiaco. I giudici hanno assolto tutti gli imputati, sei poliziotti e ...

Caso Giuseppe Uva - assolti anche in appello Tutti gli imputati : Il fatto non sussiste. Con questa motivazione i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano ha assolto gli otto uomini delle forze dell’ordine sotto processo per la morte di Giuseppe Uva, operaio di Varese morto la mattina del 14 giugno 2008 in ospedale, dopo aver passato la notte nella caserma dei carabinieri e dopo aver subito un trattamento sanitario obbligatorio. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal ...

Processo per la morte di Uva - assolti Tutti gli agenti : tutti di nuovo assolti i carabinieri e i poliziotti sotto accusa per la morte di Giuseppe Uva, il manovale varesino spirato in ospedale nel 2008 dopo una notte trascorsa in una caserma dell'Arma. Come in primo grado, tutti gli imputati sono stati dichiarati innocenti "perché il fatto non sussiste". Alla lettura della sentenza, avvocati e imputati hanno dato vita a scene di esultanza e di commozione, abbracciandosi ripetutamente nell'aula della ...

