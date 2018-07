The Handmaid’s Tale ha un problema con la realtà Che gli costa carissimo

The Handmaid’s Tale - una polemica social cancella i vini ispirati alla serie tv : Mentre la seconda stagione di The Handmaid’s Tale si avvia alla conclusione con un picco di tensione e drammaticità, le controversie escono dal piccolo schermo per invadere anche la realtà. Pare infatti che nei giorni scorsi fosse emersa l’idea di realizzare una linea di vini ispirati ufficialmente ai personaggi della serie da noi in onda su TimVision. Due rossi, nominati a partire dalle ancelle Difred e Diglen (“un complesso ...

Margaret Atwood rivela di non avere poteri decisionali su The Handmaid’s Tale - ma è contenta della serie : Il suo nome è tornato alla ribalta da quando lo scorso anno Hulu ha lanciato una (ormai celebre) serie tv tratta dal suo romanzo The Handmaid's Tale, ma l'autrice Margaret Atwood ha di recente dichiarato di non avere alcun potere decisionale sull'adattamento del suo lavoro. Nonostante questo, si è detta soddisfatta del lavoro che il team creativo ha svolto per dare vita alla serie. "Penso che sarebbe stato stupido prendersela perché le cose ...

The Handmaid’s Tale - se le donne sono nemiche di se stesse : Nel quinto episodio della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, subdolamente intitolato Seeds (Semi), una giovanissima donna di bianco vestita e dal volto completamente coperto viene data in sposa a Nick, l’autista di casa Waterford: durante la prima notte nella nuova casa recita a Serena Joy, la moglie del comandante Fred, una serie di complimenti che la madre le ha fatto imparare a memoria. Intravediamo con più evidenza, ...