Facebook censura un dipinto di Artemisia Gentileschi I curatori della mostra

Facebook censura la Dichiarazione d'Indipendenza americana : "È razzista" : All'algoritmo di Facebook non piace la Dichiarazione di Indipendenza americana. La piattaforma social infatti ha censurato lo storico documento pubblicato da un giornale del Texas, il Liberty County Vindicator, a ridosso del 4 luglio, giorno dell'Independence Day.Facebook ha catalogato la Dichiarazione del 1776 come "hate speech" per un riferimento di Thomas Jefferson agli "spietati selvaggi indiani". La frase non è passata inosservata ...