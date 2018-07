Sul Samsung Galaxy S10 Plus anche due fotocamere frontali | a cosa serviranno?

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani Sulla 20Coppa Italia : La cronaca delle finali. La finale per la Coppa Italia inizia subito con una grande lotta punto a punto: la prima zampata è della Savino Del Bene Scandicci con il muro su Milocco, poi Cicolari mette ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani Sulla 20^ Coppa Italia : La Savino Del Bene Scandicci bissa il successo in Coppa Italia. Giulia Pascucci eletta MVP della tappa di Lido di Camaiore La Savino del Bene Scandicci si concede il bis nella 20^ edizione della Coppa Italia di sand Volley 4X4: nella prima tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour le toscane hanno difeso la coccarda tricolore conquistata soltanto un anno fa imponendosi, nella beach arena allestita al Lido di Camaiore, sulle ...

Offertona Sul prezzo Samsung Galaxy S9 e Sul trio Huawei P20 : sorpresa TIM di luglio : Sembrano non finire mai le possibilità di portarsi a casa il Samsung Galaxy S9 o qualsiasi degli esponenti della linea Huawei P20 a prezzi davvero competitivi. Questa volta la proposta porta il marchio TIM, sempre che siate clienti già da un anno (cosa del tutto scontata visto l'affacciarsi di Iliad, che ha sconquassato un po' i piani di tutti, compresi quelli degli utenti). Tornando alle offerte proposte dall'operatore nazionale, sappiate che ...

Le ultime Sul bug Messaggi dei Samsung Galaxy : situazione sotto controllo? : Non troppo tempo fa vi avevamo parlato del bug Messaggi dei Samsung Galaxy, che in taluni casi potrebbe andare a condividere, a totale insaputa dell'utente, le foto presenti in galleria con alcuni dei contatti della rubrica, senza neanche lasciare un segno dell'operato. C'è chi, come soluzione tampone, aveva suggerito la disattivazione del permesso dell'applicazione stessa, per limitarne l'accesso alla memoria del dispositivo (cosa che, tra ...

Ritardo ufficiale per alcuni Samsung Galaxy Sull’aggiornamento Oreo : occhio alla serie A e J : La questione inerente il rilascio di nuovi aggiornamenti software per i Samsung Galaxy è da sempre caldissima. Sono trascorsi pochi giorni da quando ho avuto modo di condividere con voi la notizia riguardante l'obbligatorietà nel portare a termine il download di un determinato firmware, dopo aver rifiutato per almeno dieci volte il pacchetto software. Oggi 4 luglio, invece, tocca fare i conti con un altro aspetto, perché per la prima volta una ...

Altri rumors Sul Samsung Galaxy X : display pieghevole per due terzi : Aspettavate notizie sul Samsung Galaxy X? Eccovi accontentati. Direttamente dalle pagine di SamMobile, noto punto di riferimento per quel che riguarda le vicende relative ai prodotti del colosso sudcoreano, si legge che il primo dispositivo flessibile del brand asiatico verrà realizzato in un milione di unità per la fine del 2018, per poi essere presentato al MWC 2019 di Barcellona (cosa che costringerà, almeno stando a quanto si intuisce, l'OEM ...

Nuove indiscrezioni Sul pennino del Samsung Galaxy Note 9 e Sul display del Samsung Galaxy X : Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Ice Universe, il pennino del Samsung Galaxy Note 9 potrà essere usato anche come un controller Bluetooth L'articolo Nuove indiscrezioni sul pennino del Samsung Galaxy Note 9 e sul display del Samsung Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Apple trovano un accordo Sulla guerra dei brevetti : Dopo tanti anni di battaglie legali nei tribunali di tutto il mondo, Samsung ed Apple potrebbero aver trovato il modo di "fare la pace". Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung e Apple trovano un accordo sulla guerra dei brevetti proviene da TuttoAndroid.

Riscontri iniziali Sul Samsung Galaxy S8 con aggiornamento XXU2CRF7 : un paio di migliorie : Sono trascorse pochissime ore da quando c'è stata la prima apparizione pubblica dell'aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy S8, eppure oggi 26 giugno possiamo già analizzare alcuni Riscontri interessanti in merito a questa patch. Se la notizia principale di ieri è stata l'uscita del pacchetto software in Germania, con tanto di link al download come avrete percepito dal nostro primo articolo sul tema, in questo frangente occorre analizzare in ...

Galaxy S9 come scoprire le password inserite Sul telefono Samsung : Rendere visibili le password Galaxy S9 scoprire le password sotto i puntini neri o sotto gli asterischi. Il metodo più veloce per scoprire le password sul telefono.

I prossimi Samsung Galaxy potrebbero avere un display anche Sul retro : Quale sarà il design dei prossimi Samsung Galaxy? Sembrano chiare le idee sui futuri smartphone dei sudcoreani, che non cederanno al fascino del notch e andranno a eliminare praticamente ogni bordo frontale. Ma non solo: si prospetta l’intrigante ipotesi di uno schermo secondario sul retro. Osservando le ultime immagini relativi ai prototipi prossimi venturi e riportate da Mobielkopen, sembra proprio che Samsung stia lavorando per ...

Velocità aggiornamenti dei Samsung Galaxy : riSultati pessimi con Oreo : I Samsung Galaxy non hanno ricevuto l'aggiornamento Oreo con grande Velocità, confermandosi essere tra i produttori più lenti nel rilascio di una major-release. La classifica, stilata dai colleghi di 'androidauthority' cita ben 12 OEM. Al primo posto c'è Sony (63 giorni), seguita da Nokia (95 giorni) e OnePlus (90 giorni); al quarto ritroviamo HTC (98 giorni), al quinto Lenovo/Motorola (123 giorni). Subito sotto ASUS (130 giorni), Xiaomi (131 ...