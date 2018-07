L’estate in tour di Benji e Fede | concerti al via da Napoli | ultimi biglietti | ingressi e

Amore che torni dei Negramaro è il nuovo singolo per L’estate prima del tour negli stadi (audio e testo) : Non poteva essere altri che Amore che torni dei Negramaro il nuovo singolo scelto dalla band per l'airplay estivo ma soprattutto per anticipare l'omonimo tour negli stadi in partenza a giugno. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l'essenza e lo stile dell'ultimo progetto di inediti dei Negramaro, una ballata che mescola elettronica e soul per un testo che è un inno ...

Video e testo di L’estate tutto l’anno de Le Deva - il nuovo singolo prima del tour estivo : L'estate tutto l'anno de Le Deva è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il quartetto femminile torna in radio con un nuovo brano dal sapore estivo: L'estate tutto l'anno de Le Deva è stato scritto da Marco Rettani, Oscar Gioffrè, Roberto Gallo Salsotto, Livio Perrotta e Stefano Paviani, e si candida ad essere una delle canzoni colonna sonora ...

Turismo - Veratour : +15% di prenotazioni per L’estate 2018 : Valigie già rispolverate e idee chiare in vista delle vacanze estive 2018. Rispetto al 2017, sono già il 15% in più gli italiani ad aver confermato una vacanza con Veratour, tour operator italiano leader del settore villaggi vacanza. I dati sono in buona parte già consolidati grazie alla formula della prenotazione anticipata, tendenza sempre più diffusa tra i turisti italiani: si punta ad ottenere non solo il prezzo migliore ma anche la ...