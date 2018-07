Blastingnews

: Pensioni, quota 100 e riforme fattibili: alternative 42 anni di contributi e opzione donna - ComeDoveQuandoN : Pensioni, quota 100 e riforme fattibili: alternative 42 anni di contributi e opzione donna - drmaurus : RT @ldsave: @GiorgiaMeloni bene proposta pensioni quota 41 in commissione lavoro. Quota 100 con 64 anni è peggio della FORNERO - GiulianoPedrani : @Ariachetira chiedete a Di Maio delle pensioni a quota 100 con età minima a 64 anni!!!!! Meglio la Fornero #balle elettorali -

(Di venerdì 6 luglio 2018) C'è scetticismo sullatà della riforma delleventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a100, a41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di stime di spesa sul bilancio dello Stato, propone anche la possibilità di aumentare la41 di un anno e per tutti, una via di mezzo tra l'attuale disciplina delleregolate dalla Legge Fornero e le ipotesi di riforma circolate negli ultimi mesi. In questa ottica, il quotidiano economico sarebbe favorevole anche a misure che non necessiterebbero di coperture finanziarie a nove cifre, come l'estensione delle uscite anticipate con...