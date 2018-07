Tria | reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo

Tria : «Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo» : ... ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. «Una maggiore crescita economica - spiega il titolare di Via XX Settembre - deve venire dalla graduale attuazione ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - cosa ha detto Tria - e cosa non ha detto - : Il ministro dell'Economia cauto sui provvedimento bandiera del governo giallo-verde. E frena Salvini e Di Maio

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Di Maio ora sfida Tria : "Il reddito cittadinanza? Va in bilancio nel 2018" : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio di fatto non molla sul fronte del reddito di cittadinanza. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle non vuole rinunciare alla proposta principale della ...

Tria e Lega fanno saltare il “Decreto Dignità”/ Di Maio teme per Reddito cittadinanza - Mef “mancano coperture” : Tria con la Lega di Salvini fanno saltare il "Decreto Dignità": ultime notizie, Di Maio minimizza "solo problemi di coperture, presto pronto" ma teme anche per Reddito di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - stop da Tria. Slitta il decreto dignità | : L'ostacolo resta quello delle coperture. Ma Di Maio assicura: si dovrebbe chiudere "la settimana prossima". La misura cavallo di battaglia del M5s, però, non convincerebbe il ministro dell'Economia. Approvata la proroga per fatturazione elettronica dei benzinai