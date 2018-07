Juventus | visite mediche per Caldara | è lui il futuro in difesa

Inter - arriva Politano : oggi le visite mediche. Juventus beffata : Golovin dice sì al Chelsea : Matteo Politano , esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il ...

Cancelo alla Juventus - oggi visite mediche e firma per il laterale portoghese : Ancora poche ore e poi João Pedro Cavaco Cancelo sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Nel giorno di mercoledì 27 giugno il laterale che l'anno scorso ha militato nell'Inter si sottoporrà prima alle visite mediche e poi si recherà presso l'area della Continassa per la firma sul nuovo contratto che lo renderà di fatto un giocatore bianconero. C'è curiosità sportiva dietro all'affair; l'anno scorso, infatti, con la maglia della Beneamata ...

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

Juventus - iniziate le visite mediche di Cancelo : in serata la firma sul contratto : visite mediche DI Cancelo- Sono iniziate le visite mediche di Joao Cancelo con la maglia della Juventus. Il terzino portoghese è arrivato stamane al J Medical per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito. Nel pomeriggio il giocatore raggiungerà la sede bianconera per la firma sul contratto e l’inizio della nuova avventura in bianconero. contratto […] L'articolo Juventus, iniziate le visite mediche di Cancelo: in serata la ...

Calciomercato Juventus - è il Cancelo day : visite mediche LIVE : Giacca nera, camicia bianca e tanti sorrisi. João Cancelo è arrivato alle ore 9.38 davanti al J Medical e si è subito fermato a firmare autografi e a scattare le foto di rito con i tifosi che lo ...

Cancelo alla Juventus/ Visite mediche stamattina - 40 milioni subito al Valencia : Cancelo alla Juventus, Visite mediche stamattina per il portoghese ex Inter, nuovo acquisto bianconero: 40 milioni subito al Valencia per averlo alla Juventus(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:46:00 GMT)

Juventus - è il giorno di Cancelo : questa mattina le visite mediche : TORINO - João Cancelo è atterrato ieri sera all'aeroporto di Torino Caselle con un volo privato proveniente da Valencia . Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera del ...

Juventus - Cancelo è già a Torino : oggi le visite mediche : La Juve si prepara ad ufficializzare un altro colpo di mercato: è arrivato a Torino Joao Cancelo, terzino portoghese che il club bianconero ha acquistato dal Valencia. Cancelo, che lo scorso anno ha ...

Juventus - Cancelo è arrivato a Torino : domani le visite : Torino - João Cancelo è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto Caselle di Torino con un volo privato proveniente da Valencia. Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera ...

Juventus - è fatta per Cancelo : ora le visite mediche e la firma : TORINO - Dopo Emre Can e Perin, ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo. La Juve si è ...

Juventus - è fatta per Cancelo : domani le visite mediche : TORINO - Dopo Emre Can e Perin , ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo . La Juve si è ...

Cancelo alla Juventus/ Affare fatto col Valencia - visite mediche già mercoledì? : Cancelo alla Juventus: Affare fatto col Valencia, visite mediche già mercoledì? Sembra ormai tutto definito per l'arrivo in bianconero del portoghese ex Inter(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Juventus - Cancelo oggi a Torino? Mercoledì svolgerà le visite mediche. I dettagli dell’affare… : Juventus, Cancelo- E’ fatta: la Juventus ha chiuso l’affare Joao Cancelo con il Valencia. Accordo sulla base di 38 milioni di euro. La società juventina verserà subito nelle casse spagnole circa 15-17 milioni di euro, i restanti potranno essere pagati nei successivi due anni. GIA’ oggi A Torino? Cancelo potrebbe arrivare già oggi a Torino, […] L'articolo Juventus, Cancelo oggi a Torino? Mercoledì svolgerà le visite ...

EMRE CAN ALLA Juventus / Calciomercato - visite mediche al J-Medical : tantissimi tifosi ad attenderlo : EMRE Can ALLA JUVENTUS, Calciomercato: visite mediche al J-Medical per il centrocampista che arriva a parametro zero dal Liverpool nel pomeriggio poi la firma e le foto di rito.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:00:00 GMT)