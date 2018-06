Mercato estero | Fellaini rinnova con il Manchester United che vuole Kroos Torres in

CalcioMercato Udinese - dall’estero : “ecco l’attaccante per Velazquez” : Calciomercato Udinese – Prende il via un nuovo progetto in casa Udinese, la dirigenza bianconera ha deciso di affidarsi all’allenatore Julio Velazquez, il tecnico avrebbe effettuato già alcune richieste all’Udinese. Il nuovo attaccante potrebbe essere Antonio Manuel Fernandes Mendes, meglio noto come Tomanè, punta portoghese del Tondela, 182 cm, è un classe ’92. Secondo quanto sostiene ‘A Bola’ il nuovo ...

Media System Technologies a Cipro punta sul Mercato estero : A Limassol apprezzamenti per il pacchetto chiavi in mano. Stanleybet i primi ad aderire All’insegna dell’horse racing around the globe, Media System Technologies, già leader in Italia per forniture di servizi legati alle scommesse sui cavalli, è presente al Cyprus Gaming Show in corso di svolgimento al Grand Resort di Limassol. MST si è rivolta agli operatori esteri che hanno apprezzato molto il pacchetto chiavi in mano offerto da una azienda ...

CalcioMercato Napoli - ecco la prima offerta dall'estero per Sarri : c'è lo Zenit : Maurizio Sarri-Napoli, un rapporto che ancora non si sa se andrà avanti o meno. L'allenatore degli azzurri, infatti, non ha comunicato alla società se il suo futuro sarà in Campania o da un'altra ...