L' Estate a Vicenza non dorme mai Oltre 100 eventi

Vicenza : al via Estate Sicura per anziani e persone sole (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In generale il progetto coinvolge la realtà delle associazioni e la Consulta comunale degli anziani per creare una rete di comunicazione il più possibile capillare per intercettare le situazioni di fragilità che richiedono interventi tempestivi. Estate Sicura attiva una p