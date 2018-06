M5S : eletti in tilt per nuove regole - spuntano altri 1000 euro da restituire/Adnkronos : Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Si apre un nuovo fronte di scontro nel M5S. Ad accendere gli animi le nuove regole sulle restituzioni, pubblicate stamattina sul blog delle stelle. I parlamentari erano convinti, per via delle voci interne circolate nelle ultime settimane, di dover restituire circa 2.300 euro al mese, ovvero metà indennità parlamentare più l’obolo di 300 euro destinato all’associazione Rousseau. Ma stamani dal ...

Catania - Eletti Consiglio Comunale : Pogliese sindaco/ Preferenze - voti di lista : “debutto” M5S - fuori Lega : Salvo Pogliese nuovo sindaco di Catania col 52%: l'enfant prodige della destra con un passato da ultrà. Le Preferenze e come si andrà a comporre il Consiglio Comunale etneo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:32:00 GMT)

M5S - eletti i nuovi capigruppo : Francesco D’Uva alla Camera e Stefano Patuanelli al Senato : In piena trattativa per le nomine dei sottosegretari e dei viceministri del governo Conte, il Movimento 5 stelle inizia a sciogliere i primi nodi politici. Nell’assemblea parlamentare dei gruppi pentastellati di martedì 5 giugno sono stati eletti i nuovi capigruppo. Si tratta di Francesco D’Uva per la Camera dei deputati e di Stefano Patuanelli per il Senato. Nomine che sono diventate necessarie dopo che i precedenti capigruppo, ...

Governo - vox tra gli eletti M5S. Brescia : “Dobbiamo capire se la Lega sta giocando pulito o no”. Morra : “Lo scopriremo” : Lunga assemblea serale del Movimento 5 Stelle, dopo che Luigi Di Maio per rilanciare la nascita di un Governo M5S-Lega, ha proposto lo spostamento di Paolo Savona dal ministero dell’Economia a un altro dicastero. Tra fedeli alla linea ed altri parlamentari più scettici sulla conduzione delle trattative con la Lega da parte del capo politico M5S, davanti alle telecamere le posizioni diventano più sfumate e i pentastellati preferiscono ...

Governo - l’amarezza degli eletti M5S. E il sospetto sul doppio gioco della Lega : La delusione è grande come quella di chi credeva che ormai il Governo fosse cosa fatta. Quando sono passate poco più di 24 ore dal rifiuto di Giuseppe Conte e soprattutto dallo strappo di Luigi Di Maio con il Colle, i parlamentari M5s girano frastornati tra i palazzi romani cercando di far passare la sbornia. “L’impressione è che ci siamo fatti prendere in giro dalla Lega e pure da Fratelli d’Italia”, commenta un eletto a ...

VALLE D’AOSTA - RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2018/ Vince UV - ok Lega-M5S - Pd-FI ko : i 35 Consiglieri eletti : RISULTATI VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: chiuso scrutinio per il Consiglio, ecco i 35 eletti. Ultime notizie: UV primo partito, exploit Lega e calo M5s. Fuori Pd e Forza Italia. Il Pd e Forza Italia (che correva con Fratelli d’Italia) restano fuori dal Consiglio Regionale, con i 35 seggi eletti che vedono la porta chiusa per Centrodestra (2,9% finale) e Partito Democratico (5,39%). Vince l’UV come primo partito al 19,25% mentre la ...

M5S-Lega - Di Maio 'Chiuderemo il contratto. Contro di noi eurocrati non eletti da nessuno' : Uno dei più loquaci, al tavolo della trattativa, è il deputato Claudio Borghi , responsabile economico della Lega: 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche ...

MOLISE - RISULTATI ELEZIONI : “16% ELETTORI M5S VOTA CENTRODESTRA”/ Toma presidente - eletti Consiglio Regionale : MOLISE, RISULTATI ELEZIONI Regionali 2018: Toma è il nuovo presidente di Regione, "centrodestra resti unito e governa". Salvini non supera Berlusconi, M5s ko. Consiglieri eletti e preferenze(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:12:00 GMT)

